La Policía desaloja la acampada por el derecho a la vivienda de la plaza de la Encarnación, en Sevilla

¿Qué ha pasado? A eso de las 06:00, los agentes han dejado el lugar "completamente desalojado", como ha afirmado José Luis Sanz, alcalde sevillano. Los acampados indican que han sentido vulnerados sus derechos en el desalojo.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional y Local desalojaron más de medio centenar de tiendas de campaña en las Setas, en el centro de Sevilla, como parte de una protesta por el derecho a la vivienda. El operativo, iniciado a las 06:00, incluyó la identificación de unas 20 personas y se desarrolló sin incidentes. Tras el desalojo, el alcalde José Luis Sanz agradeció a los servicios públicos por su labor. La acampada, activa desde finales de septiembre, había causado pérdidas comerciales superiores al 30%. El Sindicato de Inquilinas, promotor inicial, se había retirado en octubre.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han desalojado a primera hora de la mañana el más de medio centenar de tiendas de campaña que seguían acampadas por el derecho a la vivienda en las Setas, en el centro de Sevilla capital, en un dispositivo que dio comienzo a eso de las 06:00.

Fue entonces cuando cerca de diez furgones de la Policía Nacional se han desplazado al lugar para desalojar la acampada, siendo el siguiente paso la presencia del servicio municipal de limpieza para quitar los enseres de la plaza y los restos que queden después de la marcha de los acampados.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha indicado en un mensaje en X que la plaza de la Encarnación ha quedado "completamente desalojada", agradeciendo además la labor a todos los servicios públicos que han trabajado para que el lugar "vuelva a ser de todos los sevillanos".

Punto de encuentro de las convocatorias que se han sucedido el miércoles por la huelga general, el entorno de esta plaza sevillana ha albergado desde finales de septiembre una de las pocas acampadas por vivienda que seguía activas tras el desalojo de Sol en Madrid.

A eso de las 06:00, se ha intervenido el lugar habiendo allí unas 20 personas, a las que se ha identificado y controlado en el marco de un operativo desarrollado sin incidentes.

Mateo Olivares, en declaraciones a los medios en nombre de la acampada, ha indicado que los acampados han sentido vulnerados sus derechos en el desalojo, añadiendo que todo trataba de abordarse en una mesa pública con la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento.

En Sevilla, los comerciantes han cifrado en más de un 30% las pérdidas derivadas de la acampada. El alcalde había llamado al desalojo inmediato de la plaza por tal razón y, también, por la cercanía de los preparativos para la Navidad.

El Sindicato de Inquilinas, promotor inicial de la acampada, la había abandonado a mediados de octubre si bien el campamento decidió en asamblea seguir funcionando de forma indefinida para reforzar la organización de la huelga general en Sevilla.

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