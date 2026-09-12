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Ecoembes es clave

Adiós a los envases de usar y tirar: así es la importante transformación que permitirá que todos sean reciclables

¿Por qué es importante? Ecoembes se posiciona como un agente clave, ya que "acompaña a las empresas para que sepan cómo tienen que aplicar el reglamento y cómo tienen que rediseñar" los productos para hacerlos más sostenibles.

Fruta envasada
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El gesto de abrir, usar y tirar un envase para, por ejemplo, echar solo un poco de aceite tiene las horas contadas. Europa quiere que en 2030 todos los envases que lleguen al mercado sean reciclables. En este sentido, Ovidio Soler, coordinador de Asuntos Normativos y Europeos de Ecoembes, señala que "el reglamento introduce la obligación de que todos los envases que se pongan en el mercado sean reciclables".

Así, Ecoembes se posiciona como un agente clave en esta profunda transformación del ciclo de vida de los envases, "acompañando a las empresas para que sepan cómo tienen que aplicar el reglamento y cómo tienen que rediseñar estos envases".

Los cambios ya empiezan a ser visibles. Los sobres monodosis que estamos acostumbrados a encontrar en bares y restaurantes empiezan a dejar paso a formatos más sostenibles. Y cuando nos sobra comida en un restaurante y pedimos que nos la preparen para llevar, nos dan soluciones reutilizables, al igual que cuando pedimos a domicilio.

Asimismo, en los supermercados también cambiaremos algunas costumbres. Se podrá el ojo en esos envases que son en su mayoría espacios vacíos, despediremos progresivamente a las bolsas ultrafinas y la fruta y verdura tendrán que reducir plástico innecesario.

Sin embargo, la normativa no solo prohíbe, sino que también ofrecerá alternativas. En el caso de las bebidas, existirán recipientes reutilizables que podremos llevar de vuelta a los establecimientos una vez las hayamos terminado.

Para que este cambio de rumbo se convierta en realidad será fundamental acompañar a fabricantes y distribuidores, con el objetivo de que nuestro futuro no sea de usar y tirar.

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