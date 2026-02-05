Ahora

Acuerdo de Adif

Adif prolonga hasta diciembre el aumento de 25 minutos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Los detalles Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria a la agencia EFE.

Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.

Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.

Tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que perdieron la vida dos maquinistas en ejercicio, estos profesionales han incrementado los avisos que reportan a Adif por incidencias en las vías, ante el temor de nuevos accidentes.

En este contexto, Adif solicitó a los operadores suprimir los últimos y los primeros trenes del día, para disponer de tiempo suficiente para mantener la red y realizar las inspecciones pertinentes, una situación que iba a mantenerse solo desde este jueves hasta el sábado, 7 de febrero, y que también implicaba una reorganización de horarios que elevaba en 25 minutos el tiempo medio de viaje entre Madrid y Barcelona.

Esta semana, las tres compañías comunicaron que habían reorganizado sus servicios. Renfe trasladó que había suprimido los de las 20:27 y 21:07 horas desde Madrid y los de las 21:05 y 21:15 horas desde Barcelona, precisamente los últimos servicios del día; Iryo no operará el de las 16:37 horas desde Madrid y el de las 8:45 horas desde Barcelona; y Ouigo ya ha dejado de operar el de las 6:25 desde Barcelona y el de las 21:02 desde Madrid.

