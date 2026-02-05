Adif prolonga hasta diciembre el aumento de 25 minutos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Los detalles Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Adif ha extendido hasta diciembre el incremento de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo. Además, se ha acordado suprimir los últimos trenes diarios en este corredor. Estas medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de Adif realizar tareas de conservación de la infraestructura en momentos sin servicios comerciales. Las operadoras ajustarán así la explotación de sus servicios para facilitar el mantenimiento necesario, asegurando la optimización de la infraestructura ferroviaria hasta finales de año.

Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria a la agencia EFE.

Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.

Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.

Tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que perdieron la vida dos maquinistas en ejercicio, estos profesionales han incrementado los avisos que reportan a Adif por incidencias en las vías, ante el temor de nuevos accidentes.

En este contexto, Adif solicitó a los operadores suprimir los últimos y los primeros trenes del día, para disponer de tiempo suficiente para mantener la red y realizar las inspecciones pertinentes, una situación que iba a mantenerse solo desde este jueves hasta el sábado, 7 de febrero, y que también implicaba una reorganización de horarios que elevaba en 25 minutos el tiempo medio de viaje entre Madrid y Barcelona.

Esta semana, las tres compañías comunicaron que habían reorganizado sus servicios. Renfe trasladó que había suprimido los de las 20:27 y 21:07 horas desde Madrid y los de las 21:05 y 21:15 horas desde Barcelona, precisamente los últimos servicios del día; Iryo no operará el de las 16:37 horas desde Madrid y el de las 8:45 horas desde Barcelona; y Ouigo ya ha dejado de operar el de las 6:25 desde Barcelona y el de las 21:02 desde Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.