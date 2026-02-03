La supresión de los últimos trenes de la alta velocidad Madrid-Barcelona alarga los viajes 25 minutos

Los detalles Adif ha explicado que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves, 5 de febrero, y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación.

Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo la supresión de los últimos trenes diarios en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona y la prolongación de los tiempos de viaje en unos 25 minutos. Estas medidas, que entrarán en vigor el 5 de febrero, permitirán a los equipos de mantenimiento realizar tareas de conservación cuando no circulen servicios comerciales. Renfe ha eliminado los AVE de las 20:27 y 21:07 desde Madrid y los de las 21:05 y 21:15 desde Barcelona. Ouigo ha suspendido trenes desde el pasado jueves y ha reubicado a los viajeros en otros servicios. Iryo ya había cancelado sus últimos servicios para garantizar tiempos de rotación adecuados.

El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes diarios que circulaban por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. De esta manera, también se ha pactado prolongar los tiempos de viaje unos 25 minutos, según han informado fuentes del gestor ferroviario a laSexta.

Adif ha explicado que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves, 5 de febrero, y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Este acuerdo, que también recoge la agencia EFE, se produce un día después de que Adif pidiera a las operadoras ferroviarias que suprimieran los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Con este acuerdo, Adif subraya que los tiempos de viaje de todos los demás trayectos de ese corredor se prolongarán aproximadamente 25 minutos. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar las tareas de conservación de la infraestructura.

Trayectos afectados

Según explicó Renfe este lunes, en aplicación de la recomendación de Adif, la operadora ha suprimido los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 horas y, en sentido contrario, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05 y a las 21:15 horas.

Por su parte, Ouigo detalló en una nota de prensa que, dadas la limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y en coordinación con Adif, mantiene suspendidos desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 06:25 horas y el que sale de Madrid a las 21:02 horas.

La compañía de capital francés ha reagrupado a los viajeros del primer servicio de la mañana en el de las 07:35 horas, con un tren en doble composición. Igualmente, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el anterior, con salida a las 20:10 horas, que también circulará en doble composición.

En cuanto a Iryo, la italiana ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación.