Miles de abogados de nuestro país no se pueden jubilar. Sus pensiones son indignas, entre 300 y 600 euros. Por eso trabajan hasta que el cuerpo dice basta. Victoria Bolaños, abogada y mutualista, lleva toda la vida trabajando. Le quedan pocos años para jubilarse y su pensión no es muy alta. "Está en unos 600 y pico. Garantizado no llega a 400", lamenta la abogada autónoma.

Los abogados, en vez de pagar como otro autónomo en la seguridad social, lo ha hacen en la mutualidad de la abogacía. "Tenía que ser mutualidad sí o sí. Es el único sistema de previsión social que nosotros tenemos", cuenta la abogada María José Cerdán. Hasta el año 1995, era obligatorio. A partir de ese año se abrió la puerta a elegir, pero con una consecuencia: si pasaban a la Seguridad social, perdían lo aportado.

Además, en 2005 la mutua pasó de caja común, donde se sostenían unos a otros, a un fondo individual, donde solo se puede recuperar lo aportado por cada uno. "No funciona como una mutualidad. Esto ya funciona como un seguro privado", puntualiza Victoria.

Desde el sector denuncian que la pensión que les queda, además de ser baja, no se actualiza. "No se va a actualizar con el IPC. Si me quedan 500 euros son los 500 euros de dentro de 20 años o 25", denuncia otra abogada, Belén García.

Desde 2018, defiende la mutua, se está avisando a los abogados de cuanto dinero les quedaría. "No podemos coger dinero de unos para favorecer a otros. Sí que hay una posibilidad de que eso cambie: es absolutamente necesario poner más dinero a lo largo de toda la vida", señala el presidente de Mutualidad de la Abogacía Enrique Sanz.

Los abogados piden soluciones. Quieren que se les deje pasar a la Seguridad Social contando con los años trabajados previamente. "Empezaría de 0, como si empezase a trabajar ahora", señala Belén. "No voy a tener las prestaciones que cualquier español tiene después de trabajar 40 años", denuncia María José

La mutua insiste: ahora no hay vía legal para hacerlo. Pero los abogados insisten en que hay que buscarla, porque muchos no se están pudiendo jubilar.