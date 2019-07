El abogado defensor de 'La Manada', Agustín Martínez, lamenta que le hayan "vetado" una intervención que iba realizar este sábado en un curso sobre "sexualidad" organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) en el que se iba a referir a la sentencia del Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a sus representados por un delito de agresión sexual.

Martínez ha explicado que uno de los organizadores del curso le ha notificado que no iba a participar en ese curso, titulado 'Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres sexuados', en base a unos motivos que se han plasmado en un correo electrónico que ha sido remitido entre los organizadores.

En ese correo electrónico, un catedrático de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia que organiza este curso expone que el Gabinete del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien acudirá como ponente de otro curso, ha reiterado que "no se puede asegurar la seguridad, incluso de los propios alumnos" por lo que reafirma "la prohibición por motivos de seguridad de cualquier tipo de intervención del letrado".

No obstante, "dice que organizaremos algo 'ad hoc' con la seguridad 'asegurada' y con su intervención".

Ante esta situación, Martínez ha indicado que le produce "una profunda desazón y un sentimiento de desasosiego pensar que la universidad, como centro del saber, se convierta en un lugar donde pueda existir vetos ideológicos". "Más sectarismo no cabe", ha puntualizado.

Por su parte, fuentes de la UCA han apuntado que no han podido vetar a un ponente "que no aparece" en la programación de un seminario que, como todos los de los cursos de verano, son aprobados por el Consejo de Gobierno. De ese modo, se han referido a la programación del curso en el que no aparece el nombre del letrado.