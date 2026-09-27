La invasión de los carteles hechos con IA: de los menús del día a las fiestas patronales

Los detalles Generar una imagen cuesta segundos, pero detrás de esa facilidad también crece el debate sobre la creatividad y el futuro de los diseñadores.

La inteligencia artificial ha revolucionado el diseño gráfico, presente en menús, anuncios y carteles de eventos. Sin embargo, esta omnipresencia genera una sensación de homogeneidad y, en ocasiones, errores en los diseños, como se observa en un cartel de las fiestas de San Isidro con elementos desubicados. Alberto Adsuara, profesor de Diseño Gráfico, advierte que la IA puede inhibir la creatividad y afectar el empleo, pero subraya la necesidad de adaptarse a esta tecnología. Además, José Manuel, abogado en tecnología, indica que el uso de IA no siempre es gratuito, ya que implica acuerdos de licencia con creadores y empresas.

Lo ha conquistado prácticamente todo: menús de restaurantes, anuncios, cursos, carteles de fiestas patronales... La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual a la hora de crear imágenes y diseños. Tanto, que empieza a aparecer una sensación entre quienes los consumen: todo se parece demasiado.

Para un menú del día, un curso de natación, una paellada, los Sanfermines, los carnavales o incluso las fiestas patronales. La IA está presente en todo tipo de carteles y propuestas gráficas y, de tanto verlos, empezamos incluso a olvidar cómo eran antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una herramienta tan extendida.

El resultado puede parecer perfecto a primera vista. Pero basta con fijarse un poco para encontrar errores que delatan que detrás no siempre hay un diseñador revisando cada detalle. Es el caso de un cartel de las fiestas de San Isidro, que a simple vista puede parecer una composición perfectamente resuelta, pero que si se observa con detenimiento aparecen elementos que no terminan de encajar: siluetas que no deberían estar ahí o farolillos suspendidos en el aire, sin ningún soporte.

"La IA es un acelerador de trabajo, pero también es un inhibidor de la creatividad. Las artes finales serán más cuestionables si no eres un profesional", explica Alberto Adsuara, profesor de Diseño Gráfico en la ESAT. Así, señala que "la IA va a eliminar a mucha gente laboralmente".

Pero para los profesionales, la solución no pasa por ignorar la tecnología, sino por aprender a convivir con ella. "Nos tenemos que adaptar a la IA", señala Adsuara. Y hay otra cuestión detrás de esta revolución: utilizar inteligencia artificial tampoco significa necesariamente que todo sea gratis. José Manuel, abogado especializado en tecnología, explica que "las grandes que desarrollan estos sistemas están llegando a cerrar licencias con creadores y grandes empresas del sector".

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