Los parecidos del 15M con el 27S por la vivienda: del "queremos un pisito como el del principito" a "el ático de Ayuso para Maricarmen"

El contexto Las pancartas también muestran paralelismos y es que en las calles del 15M podían leerse mensajes como "Sus beneficios, nuestra crisis". Ahora, la idea vuelve a aparecer con otras palabras: "Vuestro pelotazo, nuestra ruina".

La Puerta del Sol ha vuelto a ser escenario de protestas en 2026, recordando al movimiento 15M de 2011. La acampada actual, motivada por el desahucio de Maricarmen, refleja el descontento con la situación de la vivienda y el hartazgo con los poderes políticos y económicos. Los manifestantes han llenado la plaza con tiendas de campaña y carteles, reclamando cambios. Las consignas, como "El ático de Ayuso para Maricarmen", destacan la crítica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aunque el contexto ha cambiado, la vivienda sigue siendo central, con el foco en el precio de los alquileres y el riesgo de perder el hogar. La movilización ciudadana busca defender derechos que consideran en riesgo.

La Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña, carteles y personas dispuestas a pasar la noche en la calle. Las imágenes recuerdan inevitablemente a las de hace 15 años, cuando en 2011 la plaza se convirtió en el epicentro del 15M. Ahora, en 2026, el detonante es otro, pero hay elementos que vuelven a conectar ambos movimientos: la vivienda, el hartazgo con los poderes políticos y económicos y una ciudadanía que vuelve a salir a la calle para reclamar cambios.

Durante toda la jornada, y después de una semana marcada por el terrible desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda ha dejado estampas que parecen viajar atrás en el tiempo. La Puerta del Sol, de nuevo llena. Las tiendas de campaña ocupando la plaza. Los carteles reivindicativos. Y, sobre todo, los cánticos.

Hace 15 años, una de las consignas que se escuchaba era "queremos un pisito como el del principito". Este sábado, el mensaje volvía a poner el foco en la vivienda, aunque con un protagonista diferente: "El ático de Ayuso para Maricarmen", gritaban algunos manifestantes en referencia a la polémica que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También entonces se escuchaba aquello de "manos arriba, esto es un atraco". Las pancartas también muestran paralelismos y es que en las calles del 15M podían leerse mensajes como "Sus beneficios, nuestra crisis". Años después, la idea vuelve a aparecer con otras palabras: "Vuestro pelotazo, nuestra ruina".

El contexto económico y social no es el mismo que el de 2011, pero la vivienda vuelve a ocupar un lugar central en las reivindicaciones. Si entonces la crisis económica, el paro y los problemas derivados de las hipotecas y los desahucios estaban entre las principales preocupaciones, ahora el foco está especialmente puesto en el precio de los alquileres, la dificultad para independizarse y el riesgo de perder el hogar.

En 2011, los indignados reclamaban salir a la calle frente a los abusos de los poderes políticos y financieros. "Que gritemos de forma común contra los abusos de poderes políticos y financieros", se escuchaba entonces. Este sábado, el mensaje volvía a ser el de una ciudadanía que considera que la situación ha llegado a un límite: "Nos están echando de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras calles".

Un mismo escenario y una misma idea: salir a la calle

También se parecen las palabras utilizadas para explicar por qué ocupar de nuevo la calle. En 2011 se escuchaba: "Después de lo que hemos visto en otros países de Europa, por fin es el momento de que en España salgamos a la calle".

Quince años después, el mensaje vuelve a pasar por la movilización: "Toca salir a la calle, toca luchar, toca reivindicar. Hay que luchar por nuestros derechos porque los derechos no están asegurados", defendía una joven durante la protesta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido