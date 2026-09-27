Una joven, desde la acampada en Sol: "No tenemos futuro bajo este sistema; trabajamos para nuestros caseros, si es que podemos alquilar..."

Los detalles Celia ha defendido que "hay que derrotar al Gobierno de Ayuso en las calles", ya que, ha dicho, "está metiendo a los fondos buitres en las casas" y también se ha mostrado crítica con el Gobierno por "no hacer nada" con la vivienda.

Celia y Raúl, una joven pareja, compartieron en laSexta Noticias su reacción ante la acampada en Sol, destacando la necesidad de continuar la lucha por la vivienda tras una manifestación masiva. Celia enfatizó que la protesta no es el final, sino el inicio de un movimiento hacia una huelga general por la vivienda. Raúl, que aún vive con sus padres pese a trabajar, subrayó la dificultad de independizarse, un problema que afecta a jóvenes y no tan jóvenes. Celia criticó la privatización de recursos y la crisis de vivienda, ejemplificada en el caso de Mari Carmen, una mujer de 71 años desalojada. La pareja denunció la inacción del Gobierno progresista y de Ayuso, acusándolos de favorecer a fondos buitres y caseros, cuestionando por qué casos como el de Mari Carmen siguen ocurriendo.

Celia y Raúl, una joven pareja, ha contado en laSexta Noticias cómo recibió la noticia de la acampada en Sol. "Nos pilló un poco de sorpresa, como a todos, pero después de una manifestación tan masiva en la que hubo un ambiente buenísimo, eléctrico y de fuerza total, no queríamos que se quedara así. Yo creo que se pusieron las bases para que se acampara en Sol, para decir que ese no es el final, sino que es el principio, y que hay que seguir con la lucha e ir a la huelga general por la vivienda", ha expresado Celia.

Por su parte, Raúl ha hablado del problema de la vivienda que vive en primera persona. "Yo sigo viviendo con mis padres y no veo ni cerca ya no el poder comprar una casa, sino el poder alquilar e independizarme, a pesar de llevar cinco o seis años trabajando". "Es la tónica general de la mayor parte de la población, y el problema es que antes decían que los jóvenes ya no pueden independizarse, pero es que ya ni siquiera los no tan jóvenes", ha subrayado.

En la misma línea, Celia ha denunciado que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, como tampoco lo tienen "a un montón de recursos que se están privatizando, que se están recortando". "Y lo de la vivienda es la gota que colma el vaso para que veamos que no tenemos futuro bajo este sistema, bajo esta lógica de acumulación y de rentistas y, al final, trabajamos para nuestros caseros, para nuestros rentistas, si es que tenemos la capacidad de vivir de alquiler, entonces evidentemente es un problema", ha destacado.

Para la joven, "lo de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso porque es un caso especialmente sangrante, evidentemente por la situación de Mari Carmen, por la edad que tiene y por los años que llevaba viviendo en su casa: 71". "Su caso lo que ha hecho es expresar el problema de fondo, que es que hay rentistas y hay fondos buitres que viven por explotarnos al máximo con el máximo beneficio sin importarle las consecuencias", ha denunciado.

De esta forma, Celia ha defendido que "al Gobierno de Ayuso hay que derrotarlo en las calles", ya que, según ha dicho, "lo que están haciendo es meternos a los fondos buitres en nuestras casas y proteger a los caseros". "Y también estamos denunciando al Gobierno progresista, que se supone que es progresista y se supone que es la legislatura de la Vivienda, pero no está haciendo absolutamente nada. Esto ha pasado ocho años después de que el PSOE y Sumar gobiernen en este país", ha denunciado, tras lo que se ha preguntado: "¿Por qué Maricarmen está en la calle? ¿Por qué hay miles de Maricármenes todos los días?".

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