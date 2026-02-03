Puente anuncia una primera reunión este miércoles con los sindicatos para tratar de "evitar la huelga" en el sector ferroviario

¿Por qué es importante? Los sindicatos del sector ferroviario convocaron una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado una reunión con los sindicatos de Renfe y Adif para evitar la huelga ferroviaria convocada para febrero. La reunión busca abordar las preocupaciones de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario. Los sindicatos han realizado una concentración ante el Ministerio para exigir medidas tras recientes accidentes, denunciando problemas estructurales como la falta de personal y la externalización de actividades. También critican la falta de coordinación en emergencias y los ataques a la profesionalidad de los trabajadores tras la filtración de audios internos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que este miércoles participará en una reunión con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga del sector ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

"Tan pronto como los sindicatos han aceptado reunirse vamos a tener la primera reunión mañana por la mañana", ha asegurado Puente en su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso sobre los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Sobre el objetivo de la reunión, ha explicado que es buscar una solución clara a la preocupación de los trabajadores sobre el futuro del sistema ferroviario, y se ha mostrado convencido de que "es posible evitar la huelga".

Precisamente, los sindicatos del sector ferroviario han llevado a cabo este martes una concentración ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como primer acto unitario para exigir responsabilidades y la adopción de medidas concretas tras los accidentes.

Según los sindicatos, "los accidentes han generado una profunda preocupación en la plantilla y vuelven a poner de manifiesto la existencia de problemas estructurales en el sector ferroviario que vienen denunciando desde hace tiempo". Entre otras cosas, denuncian la falta de personal en todos los ámbitos del Grupo Renfe, lo que provoca sobrecargas de trabajo continuadas y limita la capacidad de respuesta ante incidencias de especial complejidad.

También la externalización de actividades propias del ferrocarril hacia empresas privadas, que según los sindicatos deberían realizarse con personal propio del Grupo Renfe, con formación adecuada y una planificación coherente con el volumen de actividad existente. Por otro lado, rechazan los problemas de coordinación en situaciones de emergencia, agravados por la insuficiencia de recursos humanos y la fragmentación de tareas esenciales, en Adif y Renfe.

Por último, lamentan "los ataques a la profesionalidad y a los derechos de las personas trabajadoras tanto en Renfe como en Iryo", tras la filtración de audios internos, entre ellos los procedentes del Centro de Gestión de Operaciones. "Estos hechos suponen un atentado contra la plantilla, deterioran el clima laboral y comprometen la confianza necesaria para una gestión responsable y eficaz del sistema ferroviario", han advertido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.