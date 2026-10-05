Hasta 27 detenidos por narcotráfico y la dimisión de una concejala del PP en Ibiza: la última operación antidroga entre España y República Dominicana

Los detalles La concejala del PP en Ibiza Ana Ferrer Prohías ha renunciado este lunes a su acta en el Ayuntamiento tras la detención de su marido en el marco de una operación antidroga contra una organización que presuntamente blanqueaba beneficios del narcotráfico en inmuebles de lujo.

Una operación antidroga conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha resultado en 27 detenciones entre República Dominicana y España, afectando también a Ibiza. En esta localidad, la concejala del PP Ana Ferrer ha dimitido tras el arresto de su marido, vinculado a una organización que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de inversiones inmobiliarias en Ibiza, Marbella y Madrid. La investigación ha bloqueado 70 inmuebles y 26 cuentas bancarias. Ferrer, quien fue concejala de Deportes, renunció a su cargo después de que su esposo fuera arrestado y tras presiones del PSOE local.

Una operación antidroga realizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con 27 detenciones entre República Dominicana y España y sus efectos han llegado también a Ibiza. Allí ha dimitido la concejala del PP Ana Ferrer porque su marido ha sido arrestado dentro de este operativo contra una organización que habría blanqueado beneficios procedentes del narcotráfico.

La Policía Nacional y la Guardia Civil informaron el pasado viernes de una operación antidroga en la que fueron detenidas 27 personas, cuatro de ellas en Ibiza. La investigación permitió descubrir un entramado empresarial presuntamente destinado a canalizar los beneficios obtenidos del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario mediante inversiones en urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo.

La banda criminal, según la Policía, introducía cocaína en Europa desde distintos puntos de Panamá y Colombia y habrían utilizado una inmobiliaria de lujo para blanquear el dinero. Los agentes han realizado 38 registros en los que han incautado decenas de armas y bloqueado 26 cuentas bancarias.

Ahora bien, sus implicaciones han llegado hasta el Ayuntamiento de Ibiza. Allí, la concejala del PP en Ibiza Ana Ferrer Prohías ha renunciado este lunes a su acta en el Ayuntamiento después de que su marido fuera uno de los detenidos en la operación y tras la presión del PSOE local. De hecho, la investigación lo sitúa en el círculo más cercano del líder de la organización y se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio.

Ferrer comenzó la legislatura como concejala de Deportes, aunque en 2024 dejó estas competencias alegando motivos personales. Desde entonces continuaba como edil, asistía a los plenos y era vicepresidenta de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes.

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