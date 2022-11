Los jóvenes de entre 18 y 21 años, sobre todo los chicos, son los más permisivos con el maltrato a la mujer respecto del resto de la población, ya que alrededor del 20 % considera que golpear a la pareja no es violencia de género, ni insultarla o controlar su móvil, un porcentaje que duplica al de otros grupos de edad.

Son cifras del III Macroestudio de Violencia de Género "Tolerancia Cero" elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, a partir de 6.275 entrevistas, y cuya difusión coincide con la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

El 16,9 % de los jóvenes de entre 18 y 21 años encuestados asegura que golpear a la pareja no es violencia de género, cuando la media de la población general se sitúa en un 6,71 %, pero además el 17,13 % opina que insultarla tampoco, cuando en el resto de franjas de edad lo piensa así un 8,35 %. Y el 15,15 % considera que amenazarla tampoco es maltrato, frente al 7,67% de la población general, en tanto que un 21,53 % cree que controlar el móvil no es una forma de ejercer violencia sobre la pareja, frente al 13,08 % de la población.

Pensamiento mayoritario entre los varones

Son los chicos sobre todo los que piensan de esta manera, de forma que para el 21,16 % golpear no es violencia (frente al 11,58 % de las chicas de esa edad); insultar a la pareja no lo es para el 22,41 % (y así piensan el 10 % de ellas); amenazar no se considera maltrato para el 20,75 % (8,42% de las chicas) y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años (frente a un 17,89% de ellas).

El 46 % de todos los encuestados sabe de un caso cercano de violencia de género, fundamentalmente responden así las mujeres (el 53 %) y los jóvenes de 18 a 21 años (el 51 %). Según los datos del estudio, el 78 % de la población cree que el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido y un 42,4 % opina que hay más casos que antes.

El 28 % opina que la violencia de género solo es evitable en determinados casos y un 11 %, que es inevitable. Los datos muestran la diferencia de percepción de la tolerancia de este tipo de violencia en función de la edad de forma que si el 50 % de los jóvenes estima que es inaceptable, el porcentaje aumenta hasta el 71 % en los mayores de 55 años.

El 73,7 % de todos los encuestados afirma que las víctimas no denuncian por miedo al agresor, un 50,6 % piensa que es por dependencia económica y un 50,5 %, por los hijos. Para el 43,5 % el machismo es la causa principal de que haya violencia de género, seguida como causa la educación (26 %), además, el 78 % del total censura las actitudes y bromas machistas por considerarlas que son un caldo de cultivo. El 91 % apunta que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes.