Daniel Sancho se encuentra inmerso en el juicio por el crimen de Edwin Arrieta, en el que se ha declarado culpable de ocultar el cadáver y no culpable de asesinato premeditado y de destrucción de documentación ajena. Durante las primeras jornadas de dicho juicio, la abogada Beatriz de Vicente ha podido estar presente, contando su testimonio de primera mano en Más Vale Tarde.

La abogada ha podido hablar durante 15 minutos con Sancho, conversación en la que le trasladó su desesperación por la mala traducción que se estaba dando. "Joder, esto no es justo, esta tía no traduce", lamentaba Sancho durante una de las sesiones. La situación era de tal descontrol que De Vicente confiesa que llegó a aconsejar a Sancho sobre cómo preguntar e interrogar a los testigos, mostrándose "desesperada" por el hecho de que el español se esté defendiendo solo.

"Veo a un chico abandonado a su suerte", comenta, añadiendo en Más Vale Tarde que cree que "no es consciente que se enfrenta a la pena de muerte". La abogada también pide a Sancho que valore "el peor escenario posible", refiriéndose a la pena de muerte, encontrando como respuesta de Sancho un gesto con la cabeza: "Él asiente con entereza absoluta, como un hombre que acepta su destino".

En estas sesiones, De Vicente ha visto a un Sancho "atento y correcto" que ha llegado a mantener contacto "físico y visual" con su padre, Rodolfo Sancho, que está totalmente implicado en la defensa de su hijo. Eso sí, cree que ese papel no tendría que ser "la labor de un padre en una sala".

Durante su conversación, De Vicente llegó a aconsejar a Sancho que intentase llegar a un acuerdo con la defensa de Edwin Arrieta. "Aquí no van a matar a un extranjero y en ocho años estás en casa. Solo hay una mirada, no hay contestación", comenta la abogada.

"El abogado es de pastel, yo me defiendo a mí mismo"

Una de las grandes confesiones que le hace Sancho a De Vicente durante su conversación es que su abogado de oficio es "de pastel", recalcando que es él mismo quien lleva su defensa. En Sancho, la abogada ve un chico "afable, perdido y abandonado", pero "seguro de su postura".

En un momento del juicio, Sancho pide leer una declaración, la cual reproduce en su literalidad: "Me declaro inocente porque estaba en un estado de conciencia alterado; el delito dice que es haciendo daño a la persona, pero como no lo maté no le podía hacer daño". En esta declaración, Sancho habla "tranquilo y seguro", según la abogada.

De Vicente también ha compartido su desesperación al ver a la defensa de Sancho quedarse dormida en mitad de una de las sesiones, lo que, sumado a la mala traducción de las sesiones, hizo que Sancho llegase a decir: "Por favor, no me entero".