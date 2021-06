Ganar 1.200 euros al mes a cambio de nada. Un hecho que podría recordar al sueldo vitalicio de algún que otro sorteo, ahora se ha convertido en una de los experimentos más interesantes de Alemania, donde el Instituto de Investigación Económica de Berlín, junto a la asociación sin ánimo de lucro Mein Grundeinkommen, quiere poner a prueba lo que denominan como "renta básica incondicional".

Y la cuestión, tal y como explican desde la propia asociación, es que no hay truco. No se exige trabajo. No se exigen estudios. Las 122 personas que participan en este proyecto únicamente tienen un requisito para recibir su cheque religiosamente cada fin de mes: responder a siete cuestionarios periódicos de forma telemática.

¿Es esta renta básica posible? ¿Mejoraría la sociedad? Los objetivos del estudio

De acuerdo con Mein Grundeinkommen —cuya traducción literal es 'mi ingreso básico'—, "cada vez más personas creen en la renta básica como una posible solución a los acuciantes problemas sociales de nuestro tiempo". No obstante, según la entidad, "creer" no es suficiente, razón por la que apuntan: "Queremos saber, y probar científicamente, si una renta incondicional garantizada provoca cambios fundamentales en el contexto de la salud, el trabajo, la revolución digital, la cohesión, la política y el consumo".

Es decir, si bien hasta ahora este tipo de pruebas solo han sido efectuadas desde una perspectiva laboral, ahora el rango de medida es mucho más amplio. Básicamente, los investigadores alemanes quieren saber cómo nos alteraría cobrar este sueldo básico, desde nuestras acciones hasta nuestros valores y forma de pensar; así como otro hecho muy importante: el tiempo y cómo lo invertimos.

"A partir de estos resultados, estimaremos las posibles consecuencias sociales de una renta básica incondicional y obtendremos las bases para el cálculo de modelos para la financiación realista de una renta básica para todos", escriben los impulsores de la iniciativa, que inciden en que la duración será de 3 años (ha empezado este mes y se alargará hasta 2024).

Investigadores "independientes" y miles de donantes

Según Mein Grundeinkommen, el estudio está comandado por científicos de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck para la Investigación de Bienes Colectivos. "Los investigadores son independientes y no están pagados por nosotros", recalca la asociación.

En este sentido, el pago y financiación del proyecto en general parte de una fuente muy distintas: concretamente, de las cerca de 140.000 personas que se han animado a efectuar donaciones. "Una gran oportunidad", en palabras de Jürgen Schupp, miembro del Instituto Alemán de Investigación Económica, que incide en que "por fin, podremos sacar el debate de la sala de estar de la gente y llevarlo a una realidad social".

Todo ello, para remarcar cómo sería, si ocurriera de verdad, tener un salvavidas económico ante cualquier situación. Es por ello que desde el Instituto recalcan qué significa exactamente "renta básica incondicional": "Todos reciben dinero del estado cada mes por el resto de su vida". Además, estaría "garantizado y pagado sin contrasprestación, sin prueba de medios y sin obligar a las personas a trabajar". Lo dejan bien claro. Ahora, solo queda esperar para ver los resultados.