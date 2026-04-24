Hasta 1.000 curas acusados de abusos sexuales: la Conferencia Episcopal lo reconoce por primera vez, pero sin anunciar investigaciones

¿Por qué es importante? El pasado 30 de marzo, el Gobierno y la Iglesia firmaron un protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Con el acuerdo se creó un mecanismo al que los afectados podrán acogerse a partir del 15 de abril. Se comprometieron a estudiar caso a caso y a que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

La Conferencia Episcopal Española ha reconocido por primera vez que cerca de 1.000 curas han sido acusados de abusos sexuales, muchos contra menores, basándose en 1.131 testimonios recibidos por las oficinas de protección al menor. Sin embargo, no se han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos ni asumir responsabilidades, limitándose a remitir los expedientes a instituciones eclesiales. El pasado 30 de marzo, se firmó un protocolo entre el Defensor del Pueblo, el Gobierno y la Iglesia para el reconocimiento y reparación de víctimas de abusos que ya han prescrito. Este protocolo establece un sistema con fases para tramitar solicitudes y ofrecer apoyo a las víctimas que no pueden acudir a los tribunales. Desde el 15 de abril, las víctimas o sus representantes pueden acceder a este sistema de reparación.

Hasta 1.000 curas acusados de abusos sexuales en España. Es, sin duda, la cifra del día. Un dato que no vamos a olvidar porque es la primera vez que los obispos españoles reconocen una cantidad concreta de clérigos señalados o denunciados por cometer abusos sexuales, muchos de ellos, contra menores.

Lo ha anunciado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal. "Las oficinas de protección al menor han recibido 1.131 testimonios y estamos en torno a los 1.000 victimarios", ha dicho Francisco César García Magán. Así reconocen los abusos a menores.

Confirman la cifra, pero callan sobre la forma de resolverlo. No han hablado de abrir investigaciones para esclarecer todo lo sucedido y asumir responsabilidades. El secretario general de la Conferencia Episcopal solo ha afirmado que ya "han remitido el expediente a las instituciones eclesiales".

Y todo, después de que, hace menos de un mes, el pasado 30 de marzo, pareciera que la Iglesia daba un paso adelante con este asunto. Porque ese día, el Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) firmaron un protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Para los casos que ya hayan prescrito.

Allí, Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, trasladó que la Iglesia "reconoce su responsabilidad" en estos abusos que han prescrito. Es más, no dudó en hacer un llamamiento a las víctimas para seguir impulsando el plan. "Hay que poner el acento en las personas", recalcó.

¿Qué dice el protocolo?

El protocolo establece un sistema "para proceder al reconocimiento y reparación de todas las víctimas que decidan acogerse al mismo, definiendo un conjunto de fases y unas partes con sus correspondientes funciones".

Entre las partes intervinientes en el sistema, detalló el BOE, se recoge la creación de una Unidad de tramitación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se encargará de tramitar las solicitudes recibidas, para lo cual tendrá entre sus funciones la recepción de las solicitudes, la comunicación con el resto de las partes, la notificación de las propuestas, el recabado de los informes necesarios, así como el apoyo y orientación necesarios para la presentación de dichas solicitudes.

Desde este 15 de abril se puede acudir al sistema de reparación. Pueden acudir a él "víctimas menores o con discapacidad que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que no pueden acudir a los tribunales de justicia", sus representantes "acreditados" y pueden hacerlo "con independencia de que hayan acudido con anterioridad al Plan PRIVA" impulsado por la Iglesia y que desde febrero de 2025 ya ha recibido más de 130 casos.

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