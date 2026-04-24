Sentencia en el crimen de Déborah Morais: declaran culpable por unanimidad a su pareja que la estranguló y enterró bajo hormigón

Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah

Los detalles Durante el juicio, el procesado reconoció que "con la intención de deshacerse del cadáver", lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo y lo enterró en la nave industrial de su propiedad.

Un hombre ha sido declarado culpable por el asesinato de Déborah Morais, madre de sus dos hijas, en la Audiencia Provincial de Málaga. El crimen, ocurrido el 28 de marzo de 2022, se suma a la lista de asesinatos machistas y deja dos huérfanas. El jurado popular lo encontró culpable por unanimidad, considerando los agravantes de género y parentesco, tal como solicitó la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer. Tras una discusión por el deseo de divorcio de Déborah, el acusado la estranguló y enterró bajo hormigón, creando una coartada para hacer creer que ella había huido a Brasil. La sentencia final se determinará en los próximos días.

Reconoció que había estrangulado a su mujer y que, después, la enterró bajo hormigón. El lunes, este hombre se sentaba en el banquillo, en el arranque del juicio en el que él era el único acusado por el crimen de Déborah Morais, la que era la madre de sus dos hijas. Este viernes, este hombre ha sido declarado culpable en la Audiencia Provincial de Málaga.

Un jurado popular lo ha declarado culpable por unanimidad. Acabó con la vida de su pareja cuando esta tenía 39 años, ocultó su cadáver enterrándolo y sepultándolo bajo hormigón y, además, hizo creer a familiares e investigadores que Déborah se había marchado por su propia voluntad. Es más, se inventó toda una historia: su mujer le había abandonado para irse con su amante a Brasil.

También aseguró que se había llevado los pasaportes de sus dos hijas en común, menores de edad, para, en algún momento, regresar y llevárselas. Denunciaba que Déborah le quería quitar a sus hijas.

El crimen de Déborah Morais se produjo el 28 de marzo del 2022 y no solo sumó una mujer más a la lista de víctimas de asesinatos machistas, sino que también dejó dos huérfanas y dos nuevas víctimas de la violencia vicaria en España.

Por ello, el jurado ha considerado en su condena los agravantes de género y parentesco, tal y como pidió la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer de Málaga, así como el abogado que ha representado a una de sus hijas, que ahora ya es mayor de edad y se ha presentado como acusación particular en el crimen. Tras la lectura del veredicto, las acusaciones han mantenido su petición de quince años de prisión y en los próximos días el magistrado presidente determinará la pena en sentencia.

El crimen fue cometido en la casa en la que convivía la pareja con sus hijas, cuando ambos tuvieron una fuerte discusión tras comunicarle Déborah su intención de divorciarse y, tras un forcejeo, quiso acabar con su vida "con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", según la Fiscalía.

Una historia inventada

Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah

La Policía tardó seis meses en apuntar al marido como principal sospechoso, pues este hombre había construido toda una coartada con un objetivo claro: hacer creer que ella, la víctima, le había abandonado. Además, quería quitarle a sus dos hijas de cinco y 17 años. Y para ello, hasta llegó a escribir un mensaje a su móvil que decía: ¿Dónde estás? Te has ido de la casa y están las niñas solas conmigo. Yo no me merezco esto que nos estás haciendo. Nos has abandonado".

Esto lo escribió y envió cuando ya había asesinado a su mujer. Por ello, durante seis meses, Déborah Morais constó como desaparecida. Pero la realidad era muy diferente.

Una denuncia por violencia machista, presentada y retirada por su mujer, junto a unas lesiones de las que dio parte el hospital, hizo saltar todas las alarmas y empezar a sospechar del ahora condenado por la muerte de su pareja, de Déborah.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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