Los 100 años de Cayetana: este 2026 se habría cumplido el centenario de la duquesa de Alba

Los detalles Este aniversario reúne a Felipe González y Juanma Moreno la tarde de este jueves, 26 de marzo, en uno de los muchos actos que se han organizado para conmemorar su nacimiento. Este 28 de marzo, Cayetana de Alba, habría cumplido 100 años.

Cayetana Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba, fue una figura icónica y querida en Sevilla, acumulando un patrimonio de unos 3 mil millones de euros. Con motivo de su centenario, se han organizado diversos actos conmemorativos que reúnen a personalidades como Felipe González y Juanma Moreno. Este 28 de marzo de 2026 habría cumplido 100 años. Cayetana murio en 2014, con 88 años.

Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida como la Duquesa de Alba (1926-2014), acumuló todo el patrimonio de los Alba, unos 3 mil millones de euros. Fue un personaje tan curioso (y querido en Sevilla) que reúne a Felipe González y Juanma Moreno la tarde de este jueves, 26 de marzo, en uno de los muchos actos que se han organizado para conmemorar su nacimiento. Este 28 de marzo, Cayetana de Alba cumpliría 100 años.

A la mujer con más títulos nobilarios que el rey, le ponían una guitarra al lado y ya no podía parar de bailar, como hizo el día de su tercera boda, que todo el mundo recuerda, con Alfonso Díez, en octubre de 2011, cuando ella tenía 85 años y él veinticuatro menos. La Duquesa de Alba falleció en Sevilla a los 88 años, el 20 de noviembre de 2014.

Empezó de joven con el flamenco, bailaba todos los días y tenía un tablao para ella sola en el Palacio de Dueñas (Sevilla). ¿Cómo no se iba a arrancar a hacerlo el día de su boda? La Duquesa de Alba fue una mezcla tan imposible como la que hacía ella con sus estampados. Independiente, moderna, disfrutona y espontánea. Pero al mismo tiempo conservadora extrema en tantos aspectos como el aborto o el divorcio a lo que consideraba "atrocidades": "Soy católica", decía.

Como terrateniente, la duquesa no gozó de buena prensa y las tuvo moradas con los sindicatos de trabajadores de sus campos que le recriminaban sus malas condiciones. Sin embargo, ella se refería a ellos con desprecio: "Unos cuantos locos, me dan igual".

Al final, sin embargo, su amor por Sevilla, que demostró siempre que pudo, su carisma excéntrico y sus ganas de vivirlo todo han hecho que doce años después de su muerte el personaje rebelde y romántico que ella tanto cultivó, cierto o no, haya triunfado y se estén celebrando en la capital hispalense numerosos aniversarios por su centenario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.