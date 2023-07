El 028 es mucho más que un teléfono de información y atención. Es el teléfono de la tranquilidad contra la LGTBIfobia: asiste a las víctimas de delito de odio; es gratuito y ofrece además asistencia jurídica y psicológica, porque los delitos de odio han aumentado un 20% en solo 2 años.

En Twitter, entre 2021 y 2022 se contabilizaron más de 230.000 comentarios con carácter tránsfobo y, hasta ahora, solo la fundación ANAR ofrecía apoyo a menores. Por este motivo, destaca Cristina Montenegro, que sufrió LGTBIfobia y afirma que el 028 da "esa seguridad que ya te da el saber que tienes alguien detrás del teléfono que te va a dar ese apoyo".

Un apoyo que ella y su pareja echaron en falta cuando nació su hija y quisieron regístrala en el hospital: "Mi mujer se encontró con una piedra, con una puerta cerrada, al ser dos mamás decían que desconocían el método y que no tenían el sistema actualizado".

De haber existido el 028 afirma que hubiera llamado: "Me hubieran resuelto la duda telefónicamente y yo del hospital no me hubiera movido hasta que mi hija estuviera registrada".

La orientación sexual y la identidad de género son la segunda causa de denuncias por delitos de odio en España y, aún así, muchos ataques quedan impunes. Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, afirma que "a veces la gente no se siente suficiente protegida o segura para ir a la policía para denunciar".

"Muchas veces te da vergüenza acercarte a una comisaría a denunciar. Tienes ese miedo de qué digo, me van a creer, no le van a dar importancia... ya teniendo ese teléfono te da seguridad... está para hacernos la vida un poco mejor", ha asegurado Cristina.

Disponible las 24 horas del día, quienes llamen recibirán información general o asesoramiento jurídico ante cualquier forma de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Además, permitirá destapar también todas las discriminaciones y violencias que quedan ocultas.