Después de conocerse que el actor Will Smith y la actriz Jada Pinkettllevan vidas separadas desde 2016, pese a estar casados desde el año 1997, el también productor ha roto su silencio. El dato se conoció a raíz de una entrevista que Jada dio para promocionar sus memorias, 'Worthy', un libro en el que recoge el relato de su complicada vida.

Durante esta entrevista en la 'NBC', Jada explicó que llevaban años separados: "Creo que cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo. Vivíamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", contó. También dijo la actriz que no se habían divorciado porque hiceron una promesa a la hora de casarse que no han querido romper.

Tras estas declaraciones, que generaron un enorme revuelo, el actor se ha pronunciado con un correo electrónico que habría enviado al diario 'The New York Times'. En este mensaje, Will Smith asegura que el libro de 'Worthy' le ha hecho darse cuenta de que Jada es más "resiliente, inteligente y compasiva" de lo que él creía.

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional. Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", cuenta el actor.

Y es que este libro le habría hecho ver que su todavía mujer ha llevado una vida "más al límite" de lo que él imaginaba. En sus memorias, Jada Pinkett Smith cuenta aspectos complicados de su vida, como que sus padres consumían drogas, que ella incluso llegó a venderlas de joven, y que ha luchado contra una profunda depresión y pensamientos suicidas.

En el podcast 'On Purpose with Jay Shetty', al que acudió Jada, el presentador leyó esta carta que Will Smith habría remitido a 'The New York Times' después de haber leído las memorias de su esposa, una lectura de la que se desprenden más detalles. "Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más... Empezaré ahora mismo. Bienvenida al club de autores. Te amo infinitamente", reza el escrito.

A esto reacciona en directo Jada, que explica que gestos tan bonitos como este hacen que no pueda divorciarse de Will Smith.