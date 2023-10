El actor y productor Will Smith y la actriz Jada Pinkett Smith llevan casados desde el año 1997, sin embargo, y por boca de la propia Pinkett Smith hemos conocido que llevan desde 2016 haciendo vidas separadas, tal como ha confesado en una entrevista en exclusiva en el programa de televisión de la NBC, Today Show, al que acudió para presentar sus memorias Worthy.

En ellas, en estas memorias que saldrán próximamente a la luz, es donde Pinkett Smith cuenta y confiesa que lleva separada del actor desde hace ya 7 años, pero no han formalizado el divorcio como tal.

"Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo", afirmó Pinkett, recalcando que su relación no se rompió por una cosa concreta sino por un cúmulo de muchas. Esto significa que el año pasado, en la gala de los Oscar 2022 en la que ambos fueron protagonistas -al levantarse Will Smith y dar un bofetón en pleno directo, a Chris Rock, presentador de la gala, por haber hecho un desafortunado comentario sobre la alopecia de Pinkett Smith- llevaban ya separados 6 años.

Mucho se ha hablado y han hablado de la relación abierta que decían ambos mantener, sin embargo, lo cierto es que llevaban separados desde 2016, pero no lo hacían público, porque tal como desveló "no estaban todavía listos" hacerlo.

Además, y tal como recoge CCN, Pinkett Smith aseguró haber hecho una promesa de que nunca habría una razón que ambos se divorciaron, sin embargo, parece que sí que las hay, pero no dan el paso definitivo de divorciarse: "Simplemente no he podido romper esa promesa", confesó la actriz.