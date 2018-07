La modelo Charli Howard muestra su celulitis en Instagram porque "no es algo de lo que avergonzarse"

Las redes sociales se han volcado con charli Howard, una modelo británica que ha decidido naturalizar la celulitis con una sencilla foto colgada en su cuenta de Instagram.

En la publicación, que ya tiene más de 4.700 me gusta, ha compartido el siguiente mensaje para intentar animar a todas las mujeres que tengan celulitis, porque "no hace a una mujer más fea". Este es el mensaje completo:

"Dicen que hay que hacer todos los días algo que te dé miedo, así que lo que voy a hacer hoy es volver a publicar esta foto. A pesar de que voy caminando rápido a todas partes, de que hago sentadillas, corro y hago Pure Barre, sigo teniendo celulitis".

"Ya en el colegio, envidiaba a mis compañeras de clase que no tenían un gramo de celulitis. Cada vez que abría las revistas, las modelos y las celebrities tampoco tenían (y si aparecían con ella, se avergonzaban). ¡Que os jodan!".

"Por todo ello, sentía que mi celulitis era algo de lo que me tenía que avergonzar. No fue hasta que me hice mayor y vi el cuerpo de otras mujeres cuando entendí lo normal y natural que es. No es algo de lo que nos tengamos que avergonzar".