La influencer María Pombo ha revelado en una entrevista en 'El Hormiguero' lo primero que pensó cuando su médico le comunicó que padece esclerosis múltiple. "Si te soy sincera, dije 'menos mal que es esclerosis'", ha explicado.

Pombo ha explicado que cuando se enteró de su enfermedad "fue un poco estresante" porque pocos días antes le habían comunicado que estaba embarazada: "Me hace una ilusión tremenda, siempre lo he querido y ha sido mi sueño desde pequeña ser madre. Claro, súper feliz, pero en ese momento ya empezaba a tener unos síntomas muy raros que me olían a mí y a toda mi familia a esclerosis múltiple, que es lo que ha padecido mi madre desde hace ya 20 años".

La joven ha revelado que entre una noticia y otra pasaron solo "ocho días" y todo en medio de la pandemia: "Encerrados tres meses en casa sin ver a familia, sin ver a nadie. En una época que ya de por sí estábamos estresados. Con lo cual fue un momento de altibajos".

A pesar de todo, la influencer señala que en cierto modo fue un alivio para ella saber que tenía esclerosis múltiple porque conoce muy bien la enfermedad. "Te prometo que fue respirar, prefiero una esclerosis que la he vivido toda mi vida".

"Yo me había puesto en la peor de las situaciones. Siempre que me pasa algo, siempre me pongo en lo peor… tumor, cáncer. Yo no he tenido ningún familiar gracias a dios que haya vivido eso. Entonces, cuando me dicen que es esclerosis, digo 'vale, casa, casa'. Yo sé lo que es, se cómo se vive, sé que hay muchísimos avances, sé que a día de hoy se investiga y se invierte muchísimo dinero y estoy en casa. Se lo que hay", ha confesado.

Pombo apunta que a pesar de ello "obviamente es algo que nunca quieres porque es una enfermedad para toda la vida": "Como dije en su momento, no te mueres de ella, pero te mueres con ella, no hay una cura. Pero es una enfermedad que en ese momento dije, 'qué afortunada' entre comillas, porque no es nada que no conozca, es terreno conocido".