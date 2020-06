María Pombo y su marido, Pablo Castellano, esperan su primer hijo. Así lo ha anunciado la influencer junto a las imágenes de una ecografía, de un test de embarazo y de ella misma cuando era pequeña.

Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia, estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", ha señalado la modelo en esta publicación, que ha finalizado con un emotivo mensaje: "No has nacido y ya te queremos".

La publicación ya cuenta con miles de 'me gusta' y comentarios de compañeros de profesión. "Bebé a la vista, enhorabuena amores", ha escrito Dulceida. Un mensaje muy similar a los de Paula Gonu, María Pascual o Cristina Pedroche, entre otras caras conocidas.

La noticia llega tan solo un mes después de que María Pombo anunciara que que podría tener esclerosis múltiple. "He estado yendo al hospital y me han estado haciendo muchas pruebas. En la resonancia vieron que tenía mielitis, que es una inflamación de médula. Y bueno las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis", contaba el 22 de mayo en Instagram.

"No es una enfermedad hereditaria, pero sí que va en los genes y tengo más probabilidades que una persona que no tiene antecedentes", continuaba contando la influencer. Y es que, su madre padece dicha enfermedad.