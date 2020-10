Con motivo del Día de la Salud Mental que se celebra el próximo 10 de octubre, María Pombo ha acudido al programa de Luc Loren 'Charla de queridas' en el que ha confesado que lleva un año acudiendo al psiquiatra debido a que se encuentra "con más ansiedad de lo normal".

"El confinamiento fue muy estresante, pero a mí me llegaron varias noticias que me hicieron estar con la ansiedad que puede que esté pasando ahora", ha explicado. Una muy buena y una muy mala. La buena es su embarazo y la mala es la esclerosis múltiple que le han diagnosticado.

María ha confesado que, en muchas ocasiones, por sentirse en una "situación de privilegio", le da miedo contar que está mal o que tiene ansiedad porque considera que va a ser juzgada. "Es muy delicado. Siento que no puedo decir las cosas tal cual porque la gente aproveche para incitar más a que me vaya peor", señala.

Pombo asegura en el canal de Youtube que debido a esta situación, a la presión y a los comentarios negativos que recibe a diario lleva acudiendo al psiquiatra un año aunque no toma medicación. "Era importante sentarme con alguien externo, que no sea de mi familia, a decirle todo lo que estoy viviendo", asegura.

El detonante fueron comentarios de la talla de 'Tu madre se merece la enfermedad que tiene', 'Ojalá te mueras', o incluso 'Prepárate porque te va a pasar algo'. "Cosas muy duras", asegura.

La 'influencer' confiesa que en redes sociales no ha comentado que va a terapia, no porque se sienta avergonzada, sino porque no siente que tenga el derecho de quejarse. "Me siento tan afortunada a la vez que tengo miedo que la gente piense que no valoro lo que tengo", señala. Sin embargo, puntualiza que "por muy afortunada que seas, eso no tiene nada que ver con la felicidad o la estabilidad mental".