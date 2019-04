Indignación ante el polémico tuit del cómico David Suárez sobre el Síndrome de Down: "Usted se insulta a sí mismo"

Lluvia de críticas tras un polémico tuit de David Suárez. El cómico bromeó sobre el Síndrome de Down en su cuenta personal de Twitter. "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down", apuntaba el tuit.

La Fundación Internacional de Derechos Humanos no dudó en contestar al cómico mostrando su rechazo rotundo a su comentario. "Esto no es humor, esto es odio contra un colectivo especialmente protegido", le respondió la ONG al cómico. "Usted se insulta, principalmente a usted mismo", añadió la fundación.

Muchos de los seguidores del cómico le defendieron aludiendo a la libertad de expresión y criticaban que se pongan límites al humor. Por su parte, la Fundación Internacional de Derechos Humanos volvió a responder en el hilo del cómico citando al Art. 510 y concordantes del Código Penal.

Tras la polémica desatada por su tuit, David Suárez no ha vuelto a pronunciarse aún a través de su cuenta de Twitter.