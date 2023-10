Una camarera de una cafetería se ha hecho viral al compartir un vídeo en sus redes sociales en el que enumera todas las cosas que le dan "igual" que sucedan en su trabajo. Un mensaje con el que hace una crítica a la precariedad laboral.

"Por ejemplo, me viene un cliente y me dice que me ha pagado de menos, o que le he puesto un café grande y me ha pagado uno pequeño. Me da igual, llévatelo", ha comenzado diciendo. Además, ha asegurado que si alguien le dice que tiene un cupón de descuento no le hace falta que se lo enseñe para aplicárselo.

De hecho, ha reconocido que también "le da igual" si un cliente está en la mesa sin consumir o necesita entrar al servicio aunque no haya pedido nada. "Me da igual, yo seguiré cobrando cinco euros la hora", ha asegurado la joven.

Un vídeo que ha generado todo tipo de opiniones. Por un lado, aquellos que le apoyan, criticando el bajo sueldo que recibe; y otros que le recriminan no intentar buscar más beneficio para la empresa.

Al ver el revuelo que este tema ha generado, esta camarera no ha dudado en volver a realizar otro vídeo dando su opinión sobre las críticas que ha recibido.

"La gente está desubicada. Te estoy diciendo que cobro cinco euros la hora y lo que más te escandaliza es que deje entrar a alguien al baño sin consumir", ha indicado. Además, ha aprovechado para responder a aquellos autónomos que le han dicho que con su trabajo "mantienen a muchas familias". "Te mantienes tú, porque ya medirás qué hago yo con 600 euros al mes", ha destacado.

Por otro lado, ha querido dejar claro que hacer una crítica sobre que trabaja demasiado y gana poco no quiere decir que haga mal su trabajo.

"Que me de igual no quiere decir que lo haga mal, al contrario. Me llevo muy bien con la gente, soy muy simpática y me sale solo, soy carne de hostelería. Pero te quejas de algo y la gente ya te trata como si fueras Karl Marx. Estoy dejando pasar a alguien en el baño, no estoy haciendo una barricada contra mi empresa", se defiende.