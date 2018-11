"Me cansé de pelear contra los moviles y el WhatsApp": la conmovedora carta de renuncia de un profesor universitario

"Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la Universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla", comienza la carta dirigida a sus alumnos que lleva por título "Me cansé... me rindo".

Leonardo Haberkorn lamenta en el escrito hablar de asuntos que le "apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies". En este sentido, afirma que no generaliza hacia todos los alumnos, "pero que cada vez son más" y añade: "Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen".

"Esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo una estudiante entre veinte pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea", continúa el periodista y académico, que señala que tras preguntarles acerca de Siria o de EEUU, solo recibió por respuesta "silencio".

Para Leonardo Haberkorn, dar clase a personas que no están pendientes de lo que ocurre en el mundo y que solo prestan atención a sus teléfonos "es como enseñar botánica al alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales". "

"Ves que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre les estafaron, que la culpa no es solo de ellos. Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos. Les fueron matando la curiosidad y con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo", prosigue su escrito.

El periodista concluye declarando: "Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. Silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también".

La carta, que fue escrita hace dos años por el por entonces profesor de comunicación de la Universidad de Montevideo, se ha hecho viral ahora después de que la periodista Celia Maza la compartiese en su cuenta de Twitter.