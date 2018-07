Las movilizaciones contra el primer ministro de Islandia han sido las mayores de la historia del país

MÁS DE 10.000 PERSONAS SALIERON A LA CALLE

El Primer Ministro de Islandia no tiene pensado dimitir, pero la sociedad de dicho país no está de acuerdo con la decisión. Por ello, más de 10.000 personas se lo pidieron en las calles, en lo que supone la mayor movilización de la historia del país. Gunnlaugsson dice que sólo tiene que pedir perdón por haberse levantado de esa entrevista reconociendo que no fue muy educado, pero nada más. Además, el partido Pirata de Islandia se ha disparado en las encuestas tras la filtración de los papeles de Panamá.