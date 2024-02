José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado este jueves cómo, en octubre de 2017, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy le pidió que hablara con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que no reconociera la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

El expresidente socialista lo ha contado durante el foro 'España-Cataluña: el encuentro', donde ha explicado que "ayudó" al Gobierno de Rajoy cuando este le pidió que hiciera gestiones con Venezuela para que no reconocieran la independencia de Cataluña.

"Cuando gobernó el PP, yo procuré nunca criticar el gobierno de Rajoy; menos fuera. Recuerdo que hasta en algún momento, si me pedían algo, ayudé, por ejemplo, en el procés", ha señalado. "Cuando se había declarado la independencia o estaba a punto, me pidieron una gestión para que hablara con Venezuela, con Maduro, por si Maduro iba a reconocerla o no", ha explicado el expresidente, que ha precisado que fue el propio Rajoy quien se lo pidió.

Zapatero ha señalado que como expresidente ha procurado siempre "ayudar en todo" lo que podía y "no dar la nota": "Los expresidentes al final acumulamos un volumen de defectos muy notables, de egos, de tener tanto poder, de creer que tú lo sabes todo, tenemos un problema que hay que saber gestionarlo", ha reflexionado.

Defiende "avanzar en el reconocimiento de la identidad nacional" catalana

El exlíder socialista asimismo ha manifestado que, a su juicio, el principal reto de esta legislatura es "consolidar un nuevo tiempo" en la relación entre Cataluña y España y ha defendido que hay que "avanzar decididamente en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña".

Zapatero ha quitado "todo tipo de dramatismo" al rechazo de Junts a la ley de amnistía esta misma semana en el Congreso, ha pedido "calma" y se ha mostrado totalmente convencido de que la norma se acabará aprobando: "Dejemos que ambos equipos trabajen, que se acerquen posiciones y que se pueda encontrar una solución, que se va a encontrar", ha asegurado.