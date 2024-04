El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho este martes que no prevé la celebración de un referéndum en Cataluña y ha defendido que "los mejores productos políticos de la historia son fruto del acuerdo". Así ha respondido a los periodistas tras ser cuestionado por las últimas declaraciones del actual president de la Generalitat, Pere Aragonés.

Estas afirmaciones han llegado después de impartir una conferencia en la Universidad de Málaga titulada 'La democracia como promesa abierta'. El socialista ha asegurado que cuando hay un referéndum, las fuerzas suelen estar equilibradas y "el que pierde quiere revancha", algo que cree que siempre pasa, y ha aludido al caso de Escocia.

Por ello, ha planteado que hay que aprender lecciones de países que tienen problemas parecidos a España, y ha destacado que "la singularidad no es un privilegio" y que las encuestas sobre un tema pueden cambiar cuando se explican las motivaciones. Ha añadido que los referéndums no solucionan los problemas, "los prolongan", y ha insistido en que hay que llegar a acuerdos, a la vez que ha abogado por "la paciencia, el diálogo, la reconciliación, escuchar, no imponer" y por "convencer y seducir".

Tras señalar que la solidaridad caracteriza el sistema de reparto de financiación territorial, ha indicado que con la amnistía "será factible el reencuentro, la reconciliación" y que tendrá un efecto positivo y es un paso "necesario" tras los acontecimientos de 2017 en Cataluña.

El también ex secretario general del PSOE percibe que "seis años después, la situación está mucho más tranquila" de lo que se vivió en aquel momento y "la posición de las instituciones catalanas es mucho más dialogante que cuando se llegó a la ruptura, se aplicaron las leyes de desconexión y se declaró la independencia".

Por ello, considera que si se está más tranquilo, "hay que escuchar, perdonar, reconciliar", al tiempo que ha defendido que "no existiría democracia si no hubiera habido tantas amnistías, tantos reencuentros" y que esa es "la grandeza de la democracia". El expresidente del Gobierno ha reflexionado sobre diversas cuestiones y ha incidido en que se vive un momento de cambio político en el que Occidente pierde importancia política y cultural frente a unos países emergentes de un grupo muy plural que gana poder económico y político.