Después de que Vladimir Putin se consolidara de nuevo como presidente ruso este domingo, durante la celebración de este lunes lo ha hecho como el gran enemigo de Occidente. Ha sido durante la tarde de este lunes en el que además de haber paladeado su victoria electoral, ha conmemorado en un acto los 10 años de la anexión de Crimea.

Se trata de una celebración que por una vez sí ha encajado perfectamente en la frase hecha de 'baño de masas'. En las imágenes que acompañan a estas líneas, se ve una de las actuaciones que se han vivido en la plaza Roja de Moscú en la que no ha faltado de nada. Desde cantantes, recitales y bailes, hasta las felicitaciones correspondientes. El recién presidente reelecto ha tomado la palabra para lanzar un mensaje expansionista en el que ha asegurado que el sureste de Ucrania será pronto tan ruso como lo es ahora Crimea.

"Lo que se refiere a la nueva Rusia y el Donbás, su camino de vuelta a casa está siendo más difícil y más trágico. Pero lo hemos hecho", ha dicho Putin. Pero el presidente ruso ha ido más allá y ha asegurado que "está claro que esto [en referencia a la tensión con la OTAN] está a un paso de la tercera guerra mundial. Creo que nadie quiere eso"

Victoria abrumadora

Con los datos sobre la mesa se podría decir que la victoria de Putin ha sido incontestable, puesto que ha conseguido casi un 88% del apoyo dejando a sus supuestos rivales en la nada. Se trata de los comicios en los que más respaldo ha conseguido, con la participación más alta en unas presidenciales desde 1991.

Como poco son cifras sorprendentes, pero es que da igual, nadie duda de que Putin habría ganado sí o sí. Es tal el nivel de control que Putin tiene sobre toda Rusia que este mismo lunes, ni 24 horas después de ganar se ha reunido sus supuestos rivales.

El tono con ellos, como pueden escuchar en las imágenes, es de total cordialidad. Durante el encuentro, el presidente les ha pedido trabajar juntos por la victoria final en Ucrania. Tras la cita, Putin los ha invitado a la fiesta que se ha celebrado en la plaza Roja.

Apoyos y detractores internacionales

Mientras que la Unión Europa ha decidido no reconocer los resultados de los comicios rusos y un grupo de Estados como Italia o Alemania han descartado felicitar a Putin, otros países como China, Corea del Norte o ex miembros de la URSS como Bielorrusia no han dudado en mostrar su apoyo al recién reelegido presidente. También han llegado felicitaciones desde Latinoamérica.

Entre estos últimos se encuentra Nicolás Maduro, presidente venezolano, que ha considerado al líder ruso como su "hermano mayor". "Putin le ha ganado por completo la guerra al imperio colectivo de Occidente, como prueba de los valores del pueblo ruso que están marcando la ruta. Son buenos presagios para el mundo", ha sostenido Maduro en un vídeo.