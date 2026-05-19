Zapatero o el hombre que rescató a Sánchez: de su papel en la campaña de 2023 a su mano en la reedición de la coalición

Los detalles Porque José Luis Rodríguez Zapatero ha sido siempre un activo clave para Sánchez. A él se le atribuye el impulso socialista, de la campaña de las elecciones generales de 2023, que permitió gobernar a Pedro Sánchez.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un duro golpe para el socialismo, ya que sus gobiernos eran considerados intachables en términos de corrupción. Este hecho también afecta a Pedro Sánchez, quien ha contado con el apoyo y la influencia de Zapatero en momentos críticos, como en las elecciones generales de 2023. Zapatero, que prometió un "Gobierno limpio" en 2004, gobernó durante dos legislaturas sin escándalos de corrupción, convirtiéndose en un orgullo para los socialistas. Tanto Sánchez como Zapatero han destacado la limpieza de sus gobiernos, aunque el PP ya había señalado conductas sospechosas en Zapatero.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido todo un mazazo para el socialismo, porque los ejecutivos de Zapatero eran los únicos que no tenían la mancha de la corrupción. También ha sido un golpe para el propio Pedro Sánchez, pues Zapatero ha sido la figura clave en muchos momentos difíciles. También, ha sido el apoyo del presidente durante años.

Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, las de 2023, muchos creen que la figura decisiva para lograr que Sánchez reeditara su Gobierno de coalición fue, precisamente, Zapatero.

Esta fue la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero antes de llegar a la Moncloa. "Me comprometo a un Gobierno limpio y tolerante". Así lo dijo en la campaña del año 2004. Tras ello, se convirtió en el orgullo de los socialistas. Gobernó durante dos legislaturas sin mancha alguna de corrupción. Tal y como aseguró en 2011: "Nos sentimos muy bien con nosotros mismos, sin sombra de corrupción". Aseguraba que su camino era "incomparable" con ninguna otra fuerza política.

De esos valores de "compromiso y responsabilidad" también ha presumido Sánchez. Le hemos escuchado decir: "Este Gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los más limpios de la historia de la democracia".

Un orgullo que ha sido recíproco, porque Zapatero también ha mantenido que "tenemos un presidente limpio y honesto", por lo que se "siente orgulloso de Pedro Sánchez". Porque Zapatero ha sido siempre un activo clave para Sánchez; a él se le atribuye el impulso socialista de la campaña de las elecciones generales de 2023, que permitió gobernar a Pedro Sánchez.

Cuando todavía no había nada contra Zapatero, ya le señalaba el PP. "El señor Zapatero tiene conductas muy sospechosas con el régimen", auguraba el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Un paso más dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando aseguró: "Les aseguro que vienen curvas".

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