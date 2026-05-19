Maribel Vilaplana rompe a llorar durante la comisión de investigación de la DANA: "No sé qué hago aquí"

Los detalles La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA ha cuestionado la relevancia de su presencia en el Senado porque ella asegura haber explicado y aportado todo lo que podía al juzgado.

Maribel Vilaplana, periodista vinculada al caso del expresident Carlos Mazón durante la DANA, rompió a llorar en la comisión del Congreso que investiga la tragedia, afirmando que "por responsabilidad y prudencia" no revelaría más detalles, ya que había aportado todo al juzgado. Durante su comparecencia, Vilaplana expresó su angustia por las insinuaciones y vejaciones sufridas, que han dificultado su vida personal. A pesar de negar presiones del PP, se sintió juzgada y reiteró que ya había explicado todo lo sucedido. La comisión, con intervenciones de diversos grupos, dejó a Vilaplana cuestionando su presencia allí.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, el día de la DANA,ha roto a llorar en la comisión de investigación en el Congreso que investiga la tragedia y ha aseverado que "por responsabilidad y prudencia" no iba a decir nada más en la sesión porque ya ha aportado todo lo que tenía que aportar al juzgado.

"Por responsabilidad y prudencia ante un proceso judicial, no voy a interferir", ha dicho al comienzo de su comparecencia ante la comisión que investiga el episodio trágico del 29 de octubre de 2024.

Durante la hora y media que ha durado la comparecencia, Vilaplana ha tratado de mantener la compostura, pero ha acabado expresando sus sentimientos en el momento en el que se ha abordado su encuentro con Mazón. "Esas insinuaciones han conllevado tantas vejaciones, tantos insultos y tantas barbaridades" que "es muy difícil salir a la calle" o "no derrumbarme delante de los míos". "Parece que estoy asumiendo un victimismo, que es lo último que quiero", ha señalado.

"Ya sé que no me están juzgando, pero me siento juzgada... no voy a revivirlo más. Mis hijos están al otro lado, mi pareja, familia, amigos...", ha respondido con lágrimas en los ojos tras negar las supuestas presiones del PP para que no cuente más de lo ocurrido durante las primeras horas de la catástrofe, en las que el expresident se ausentó de sus funciones.

Las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios se han ido sucediendo (no todos han querido preguntar) y ha acabado por reconocer que no entiende por qué estaba allí. "Ya he explicado cuándo me citó, cómo me cito y cómo se produjeron los hechos. Es que está todo absolutamente explicado...", ha concluido.

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