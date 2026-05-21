Bea de Vicente, sobre el bloqueo de las cuentas bancarias de Zapatero: "Es un mal indicio"

La abogada ha expresado en Más Vale Tarde que esto "significa que se está presuponiendo, desde una perspectiva legal y con la presunción de inocencia por delante, que el dinero es de probable origen ilícito".

Expertos y tertulianos han analizado en el programa Más Vale Tarde la decisión del juez José Luis Calama de bloquear las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como las de varias empresas investigadas.

Esta medida, tal y como ha asegurado Alfonso Pérez Medina, se toma "para asegurar los fondos". "Lo que se le bloquea son las cuentas bancarias y de criptoactivos a José Luis Rodríguez Zapatero, también a las empresas investigadas", añade.

"Es una decisión que se adoptó el pasado 18 de mayo en un auto que acabamos de conocer ahora y que no se ha notificado todavía a las partes. Hay que tener en cuenta que estamos a la espera de que se notifique la totalidad del sumario, pero esa decisión, efectivamente, supone que Zapatero no podrá utilizar al menos 490.780,50 euros de sus cuentas bancarias", ha explicado Pérez Medina.

La abogada Bea de Vicente, al ser preguntada sobre qué significa en una causa de estas características que un juez determine el bloqueo de cuentas bancarias, ha expresado que es "mal indicio".

"Significa que se está presuponiendo, pero desde una perspectiva legal y con la presunción de inocencia por delante, que el dinero es de probable origen ilícito y, por tanto, se tiene que paralizar para que no salga de ahí y en un futuro liblo poder ser recuperado", sostiene la también criminóloga.

Es algo que, según añade De Vicente, "pasa mucho con el narcotráfico por si llegado el momento, por una actividad ilícita, se recupera o, en caso contrario, se libera": "No es una fianza de libertad, no es una fianza dentro de la causa".

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