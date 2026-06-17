La llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional: el primer expresidente del Gobierno que declara como imputado

El contexto Zapatero ha llegado en coche directamente hasta la puerta principal para ahorrarse así el paseíllo ante los medios. Esta medida ya se aplicó con el expresidente Mariano Rajoy cuando acudió a declarar por la 'operación Kitchen'.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido ante la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso Plus Ultra' y el origen de las joyas de su despacho. Llegó en coche para evitar a los medios, similar a Mariano Rajoy en la 'operación Kitchen'. Imputado el 19 de mayo por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, su declaración fue reprogramada para los días 17 y 18 de junio. Zapatero solicitó no abordar el tema de las joyas, pero el juez José Luis Calama rechazó la petición, considerando que no afecta su derecho de defensa.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso Plus Ultra' y por el origen de las joyas de su despacho.

Zapatero ha llegado en coche directamente hasta la puerta principal para ahorrarse así el paseíllo ante los medios. Esta medida ya se aplicó con el expresidente Mariano Rajoy cuando acudió a declarar por la 'operación Kitchen'.

El pasado 19 de mayo, el expresidente del Gobierno fue imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas a laSexta.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, lo citó inicialmente el día 2 de junio como investigado. Zapatero solicitó que se retrasara y el juez finalmente cambió la declaración a los días 17 y 18 de junio.

Además, este lunes Zapatero pidió que no se abordara el origen de sus joyas en su declaración de hoy para reunir más documentación al respecto, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar laSexta a través de fuentes cercanas a Zapatero. La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

No obstante, ante su petición, el juez Calama rechazó excluir la declaración sobre las joyas halladas en su despacho, en la madrileña calle Ferraz, al considerar que esta citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La declaración de Zapatero de hoy está dividida en dos partes. La pieza separada tiene por objeto analizar si hubo delito fiscal o de contrabando en la posesión de las piezas más valiosas del lote de 103 joyas incautadas en el registro y valoradas por la casa de subastas Ansorena en más de 1,3 millones de euros.