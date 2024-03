Fricciones en el seno de la coalición. En Sumar no ha sentado nada bien la drástica decisión que tomó Pedro Sánchez este jueves al renunciar a los Presupuestos Generales del Estado en 2024 por el anuncio del adelanto electoral en Cataluña. Así lo ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha criticado la forma en la que ha procedido su socio de Gobierno: "Los equipos de Sumar y del PSOE estaban reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los Presupuestos".

"Respetamos la posición del presidente del Gobierno, pero no la compartimos. Sobre todo, porque hay que seguir gobernando", ha manifestado Díaz. Y a ello ha contestado, poco después, otra vicepresidenta. María Jesús Montero, también ministra de Hacienda, ha aseverado que en Sumar sabían que "no era posible" presentar los Presupuestos en 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Sumar sabe que no era posible, por tanto, lo que digan ahora no sé muy bien a qué responde".

Tanto Díaz como y el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, creen que no está justificada la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos, pues aunque la tramitación pueda ser "difícil", al menos "hay que intentarlo". Pero la ministra de Hacienda ha dado otra versión de los hechos y ha señalado que el grupo confederal sabe que con el panorama político provocado por las elecciones en Cataluña no es posible proseguir con la tramitación de los Presupuestos.

Este acontecimiento, no obstante, no va a poner en riesgo la legislatura, en opinión de la vicepresidenta primera, pues de momento seguirán los Presupuestos prorrogados de 2023 mientras se trabaja ya en los de 2025. Sánchez decidió olvidarse de los PGE de 2024 y poner la vista en las cuentas del próximo año tras lo sucedido en Cataluña. Allí, este miércoles saltaba el Govern por los aires. El 'no' de los comunes a los Presupuestos catalanes desembocó en el adelanto electoral anunciado por Pere Aragonès.

Un adelanto que no tardó en tener un efecto colateral en la política nacional. Ya este lunes se daba a conocer que las negociaciones entre PSOE y Sumar sobre los Presupuestos estaban siendo "intensas". Fuentes consultadas por laSexta confesaban que estaban "lejos" de un acuerdo definitivo y "firme" que cumpla con lo establecido por el acuerdo de coalición, evidenciando sus distancias con el PSOE en materia de vivienda y en el impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas.