Pedro Rodríguez, tras prometer Feijóo la final del Mundial 2030 en España: "Si depende de la FIFA yo no lo tendría tan claro"

Pedro Rodríguez destaca que "si la decisión depende de la FIFA, no tendría tan claro que la final vaya a ser en Madrid" como dice Feijóo y es que "Marruecos, EEUU, Israel y la FIFA e Infantino son un rombo".

Sumar ha presentado una Proposición no de Ley para que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de 2030. Según la proposición, a la que ha tenido acceso laSexta, la organización de un Mundial "moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones" y, por tanto, "esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos".

Luis Sanabria destaca que "esta propuesta de Sumar cuenta con el respaldo de Podemos, de ERC y de Vox, un abanico surrealista". "Además, Vox quiero presentar una alternativa parecida", explica el periodista en MVT, donde afirma que "PP y PSOE, en principio, mantendrían la decisión de que Marruecos siga en la organización".

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que si es presidente la final del Mundial de Fútbol 2030 se jugará en España. Pedro Rodríguez destaca que "si la decisión depende de la FIFA, no tendría tan claro que la final vaya a ser en Madrid". "Marruecos, EEUU, Israel y la FIFA e Infantino son un rombo", asegura el periodista.

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