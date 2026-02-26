El papa León XIV intervendrá en el Congreso de los Diputados durante su viaje a España

El papa León XIV, durante una homilía en el Vaticano

Los detalles El pontífice ha solicitado acudir a la Cámara Baja el 8 de junio a una sesión solemne en calidad de jefe de Estado. El viaje apostólico a España de León XIV está previsto del 6 al 12 de junio.

El papa León XIV visitará el Congreso de los Diputados durante su viaje a España. Así lo ha solicitado el sumo pontífice, que previsiblemente acuda el 8 de junio a la Cámara Baja como parte de su viaje a nuestro país, donde estará del 6 al 12 de junio.

Según confirman fuentes consultadas por laSexta, la visita sería en calidad de jefe de Estado, por lo que se celebraría una sesión solemne en el Congreso y en el Senado en la que solo hablarían León XIV y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Todavía está pendiente de concretarse la fecha definitiva y los detalles de la visita, que será la primera de un papa al Congreso de los Diputados.

El pasado mes de enero, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, aseguró que el pontífice tenía previsto visitar Madrid, Barcelona y Canarias en el que sería su primer viaje oficial al país, que aún estaba siendo cerrado entre la iglesia española y la Santa Sede.

Cobo ya aseguró en enero que habría "viaje del papa a España" en 2026, pero adelantó que el proceso de preparativos suele ser largo. Con su paso por las islas, este será la primera visita de un papa a Canarias.

Según explicó entonces el arzobispo de Madrid, cree que es posible que el papa Francisco ya tuviera la intención de visitar las islas, debido al fenómeno migratorio, "que es un tema que el papa León ha acogido desde el inicio de su pontificado".

