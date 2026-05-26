Vox y su "los moros nos invaden": una de sus concejalas en Valencia enfrenta tres años de cárcel por presuntos delitos de odio

¿Qué han dicho? La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Cecilia Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas para "propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Cecilia Herrero, concejala de Vox en Valencia, será juzgada por la Audiencia Provincial por delitos de odio tras desestimarse su recurso. La Fiscalía solicita tres años de prisión por mensajes difundidos en redes sociales contra colectivos como el LGTBI, migrantes y personas con discapacidad. La denuncia, iniciada por Compromís y apoyada por el PSPV, incluye ejemplos de mensajes publicados entre 2020 y 2024. La Fiscalía acusa a Herrero de utilizar cuentas con miles de seguidores para propagar odio y hostilidad, y pide su inhabilitación para empleo público. La acusación se fundamenta en el artículo 510 del Código Penal.

"Los moros nos invaden" o "basta de patrocinar al moro" son solo algunos de los mensajes escritos y compartidos por una de las ediles de Santiago Abascal. Concretamente, por Cecilia Herrero, concejala de Vox en Valencia, que será juzgada por la Audiencia Provincial por delitos de odio. Se ha desestimado su recurso y la Fiscalía pide para ella tres años de prisión por la difusión de estos mensajes contra el colectivo LGTBI, contra los migrantes y hasta menospreciando a personas con capacidades especiales.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso que presentó Herrero. Y es que, los magistrados creen que "existen suficientes indicios racionales de criminalidad atribuibles a la concejala", por lo que, con el apoyo del fiscal, han apostado por desestimar su recurso y poner rumbo a la celebración de un juicio oral. O lo que es lo mismo, la edil de extrema derecha tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Este proceso se inició en 2024, con la denuncia de Compromís, en la que aportaban ejemplos de mensajes publicados en X (antes Twitter) desde los años 2020 al 2024. Posteriormente, se sumó a esta denuncia PSPV, aportando más mensajes a la Fiscalía. Tras ello, el Ministerio Público anunció una petición de tres años de prisión contra esta política de Vox. Cree que son mensajes de odio reiterados.

"Fomentar el odio y la hostilidad"

Cecilia Herrero, concejala de Vox en Valencia, que será juzgada por la Audiencia Provincial por delitos de odio

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a "propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión" hacia distintos colectivos protegidos. Es más, en el escrito se detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma "masiva e indiscriminada" mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia, la primera petición es de tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses. En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

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