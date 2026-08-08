Casi 60.000 euros a dedo para reformar el despacho de Ayuso: así se ha adjudicado el proyecto de la sede de Sol

El contexto La justificación recogida en la documentación contractual es la de una "actuación artística única" por parte del estudio de Alejandra Pombo, prima de la famosa influencer y empresaria María Pombo.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado, sin concurso público, el diseño de la reforma del espacio de Presidencia en la Real Casa de Correos al estudio de Alejandra Pombo por casi 60.000 euros. Esta contratación, que se conoció a través de la documentación publicada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, corresponde a la fase de diseño y redacción del proyecto, no a la ejecución de las obras. La reforma, que no comenzará hasta marzo de 2027, afectará a más de 1.800 metros cuadrados y tiene un presupuesto estimado de 1,65 millones de euros para su ejecución. Además, está vinculada a la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, destinado a ser un espacio provisional durante las obras.

La Comunidad de Madrid ya ha decidido quién diseñará la reforma del espacio de Presidencia en la Real Casa de Correos. Y lo ha hecho sin concurso público: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por casi 60.000 euros los trabajos de diseño y redacción del proyecto al estudio de Alejandra Pombo, prima de la famosa influencer y empresaria María Pombo.

La contratación, conocida ahora a través de la documentación publicada por la propia Comunidad de Madrid, se produce después de que el Ejecutivo regional anunciara una remodelación de la sede de Presidencia en la Puerta del Sol. Una reforma que obliga a trasladar temporalmente la actividad de la presidenta madrileña y que, según la planificación conocida, no comenzará hasta marzo de 2027.

El contrato adjudicado al estudio de Pombo no corresponde a la ejecución de las obras, sino a una fase previa: idear, diseñar y redactar el proyecto de reforma, además de los trabajos necesarios para su posterior tramitación.

La justificación recogida en la documentación contractual es la de una "actuación artística única", un procedimiento que permite encargar directamente los trabajos cuando se considera que existe un componente artístico o de carácter singular que hace que una determinada propuesta no pueda compararse con otras en condiciones convencionales.

Más de 1.800 metros cuadrados

El alcance de la intervención también ha ido concretándose con el paso de los meses. En un principio, se habló de una reforma de la sede de Presidencia que obligaría a trasladar temporalmente la actividad de Ayuso. Ahora, la documentación del proyecto delimita las actuaciones previstas, que afectan principalmente a la parte norte de la segunda planta de la Real Casa de Correos, además de otros espacios del edificio.

La superficie sobre la que se plantea actuar supera los 1.800 metros cuadrados, incluyendo también zonas de los patios interiores de la planta baja. El presupuesto estimado para ejecutar posteriormente estas obras asciende a unos 1,65 millones de euros. Pero esos trabajos tendrán que contratarse mediante un procedimiento diferente al utilizado ahora para encargar el proyecto.

Es decir, los casi 60.000 euros adjudicados directamente corresponden a la fase de diseño, mientras que los 1,65 millones son la previsión económica para la ejecución de la reforma. El estudio encargado tendrá tres meses para elaborar el proyecto.

Después habrá que tramitar las licencias y completar el procedimiento necesario para contratar la ejecución de las obras, un proceso para el que se contemplan otros cuatro meses. Solo después comenzarán los trabajos, cuya ejecución está prevista durante aproximadamente un año.

El proyecto de remodelación está además directamente relacionado con la polémica compra de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional adquirió el inmueble por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid y explicó que serviría como espacio provisional mientras se acometían las obras de la sede de Presidencia.

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