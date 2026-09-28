Sumar, Podemos y la izquierda parlamentaria se unen para presionar al PSOE y cerrar el decreto de vivienda

El contexto Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns darán una rueda de prensa junto a miembros de Podemos, ERC, Bildu y BNG para apoyar la aprobación del 'decreto Maricarmen'.

Este lunes, representantes de varias formaciones políticas, como Movimiento Sumar, Más Madrid y ERC, ofrecerán una rueda de prensa en apoyo al 'decreto Maricarmen', que se está negociando y se presentará al Consejo de Ministros el martes. Aunque hay avances, Sumar advierte que el acuerdo final está lejos y subraya que el decreto debe reflejar demandas sociales, abordando temas como la protección frente a desahucios y el fraude en pisos turísticos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, insta a actuar contra los fondos buitre, mientras Mónica García, ministra de Sanidad, apoya la expropiación de la casa de Maricarmen, responsabilizando a Ayuso de la situación.

Representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns, Podemos, ERC, EH-Bildu y BNG ofrecerán una rueda de prensa este lunes a las 13:00 horas en apoyo al 'decreto Maricarmen' que se está negociando en estos momentos y que se planea llevar al Consejo de Ministro del martes.

Pese a los avances que ha habido en las últimas horas, desde Sumar advierten a laSexta que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos. Para la formación, el decreto que se apruebe este martes "debe escuchar el clamor de la calle" y, por el momento, ven en las propuestas tratadas hasta ahora "una respuesta clara en puntos muy concretos", como son la protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos y la renovación de los contratos.

"No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país", trasladan fuentes de la formación a laSexta, que avanzan que no validarán un texto que "no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reclamó este domingo que el decreto "le meta mano" a los fondos buitre, llamando incluso a movilizarse para presionar al Gobierno y a sus socios. "No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos", señaló.

La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, defendió la expropiación de la casa de Maricarmen, aunque ha señalado que tendrán que "estudiar las vías legales para ello". Para la ministra, "Ayuso es culpable en primera instancia" de la situación de la mujer, aunque ha defendido que "el Gobierno de España tiene que poner las medidas para que las Ayusos del mundo no puedan acabar con las Maricármenes".

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