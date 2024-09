El PSOE ha celebrado este sábado su Comité Federal, donde ha convocado oficialmente el Congreso Federal del partido a finales de noviembre que activará cambios en los liderazgos territoriales. Tal como estaba previsto, los más críticos con el acuerdo sobre financiación singular a Cataluña, encabezados por Emiliano García-Page, Javier Lambán, han mostrado su rechazo y han alzado la voz ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el concierto el mismo.

Por un lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que el pacto con ERC "es mucho más egoísta que socialista" y, "francamente, incomprensible e indefendible". Con la misma dureza, se ha expresado el secretario general del PSOE aragonés, sosteniendo que la financiación singular catalana es "inconstitucional de libro" y supone un cambio determinante que "atenta" contra la carta magna y "una España cohesionada y unida".

Las voces críticas dentro del PSOE ya avisaban antes de entrar al Comité Federal porque García-Page, a su llegada, había sostenido "todos están en contra y quieren que no gobierne Vox y el PP", "pero eso no es un cheque en blanco para poder incluso jugar con los valores y principios del PSOE". "No es a cualquier precio", ha afirmado.

Los extremeños socialistas se sumaron a los críticos en los últimos días, destacando la figura de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura. Gallardo ha mostrado "la misma preocupación" que el resto de críticos entre los que están Aragón, Asturias, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, siendo los discordantes en la partitura socialista que rechazan de plano el pacto entre PSC y ERC.

Los más contundentes, García-Page y Lambán

Los más contundentes han sido García-Page y Lambán, que ha dejado claro a su entrada su oposición: "Como aragonés, como ciudadano y como socialista me opongo radicalmente". Ambos han pedido recapacitar y evitar el trato de favor, que consideran, se le está dando a Cataluña. El aragonés, por un lado, ha asegurado que es inédito en el mundo que un país pudiera funcionar con normalidad cuando su Gobierno deja de disponer del control fiscal de un 28% del PIB, puesto que Cataluña pasaría "a asemejarse, como dos gotas de agua", al concierto económico de País Vasco y Navarra y pasar a tener Hacienda propia.

"Si a Madrid le diera por hacer eso, el resto de las comunidades tendríamos que coger pateras e irnos directamente a Mauritania", ha ironizado Lambán, mientras que el manchego ha subrayado que "ese documento que exponen ERC es mucho más egoísta que socialista".

Otros líderes socialistas no han sido tan directos y, pese a mostrar preocupación, han medido más sus palabras. Es el caso de Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, quien ha asegurado que "la solución final de la financiación" tiene que ser "una solución para todos y todas, no solo para unos pocos". En la misma línea, Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, ha defendido una "reforma multilateral del sistema de financiación". "Si eso es así, desde luego nosotros lo apoyaremos, si no, no", ha destacado.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, en un tono más reconciliador, está "seguro de que se llegará a un acuerdo" sobre financiación. "La propuesta es legítima hacerla desde Cataluña, pero no cerrarse solo a ella", ha insistido, defendiendo que "no rompe España, pero tiene posibilidades de mejora". "Tiene que incluir justicia social. Confío en el consenso y me he ofrecido a estar en la ponencia para trabajar en conseguir un modelo que se adapte", ha indicado.

En lo que han coincidido todos en apoyar una solución pasa por un diálogo que no discrimina a otros territorios y que reconoce las singularidades de cada uno de ellos. Pero también han pedido que se muestre el documento del acuerdo, incluido Lobato, y García-Page ha ido más allá al tildarlo de "cupón independentista", como hizo el PP este viernes.

El documento del acuerdo

"Yo todavía no he visto un documento firmado, y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto... Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé lo que refleja, lo que dice Esquerra", ha afirmado el presidente manchego.

Mientras que Lambán ha expresado su confianza en que el acuerdo del PSC con ERC no salga finalmente adelante, no tanto porque los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez den marcha atrás, sino porque "desde el PSOE y el Gobierno se recapacite". Ha insistido en que la financiación singular de Cataluña sería "la quiebra absoluta de la soberanía fiscal española" y haría que la Generalitat ingresara 30.000 millones más, por lo que el resto de las comunidades autónomas se verían "abocadas a rebajar la calidad de sus servicios o subir sus impuestos".