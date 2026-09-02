Gases lacrimógenos y cargas policiales en la manifestación de Madrid: grupos ultras revientan la protesta

¿Por qué es importante? Las protestas pacíficas a favor de Ceuta terminaban en Madrid en cargas policiales, que se veían obligadas a responder con material antidisturbios después de que varios grupos de ultras reventaran la manifestación.

Con motivo del Día de Ceuta, muchas ciudades salían hoy a la calle en manifestaciones de apoyo. En Madrid las concentraciones pacíficas han terminado en cargas policiales y gases lacrimógenos en los aledaños del Congreso de los Diputados después de que varios grupos ultras hayan reventado la manifestación.

Una imagen muy triste que era precisamente la que no querían los ceutís que residen en Madrid, que habían convocado esta manifestación para reivindicar algo legítimo para su ciudad.

Entre los grupos ultras presentes en la manifestación se ha visto a 'Núcleo Nacional', de ideología neonazi, así como miembros de Desokupa, entre ellos su líder Dani Esteve acompañado de Víctor de Aldama, que han hecho acto de presencia durante la tarde.

También se han escuchado consignas contra Pedro Sánchez y el Gobierno, así como cánticos racistas como "musulmán el que no bote", "España cristiana y no musulmana" o "esas lecheras, a la frontera".

Tras responder la Policía Nacional con material antidisturbios al lanzamiento de objetos por parte de algunos manifestantes, éstos se dispersaban por las calles aledañas al Congreso, algunos de ellos con los rostros tapados.

Ataques a la prensa

Al principio de la concentración también se registraban incidentes protagonizados algunos manifestantes, que han llegado a agredir a periodistas de laSexta y TVE, obligando a la actuación de la Policía.

Los convocantes habían manifestado el carácter apolítico de esta concentración y no se han dejado ver banderas de ningún partido político, que han sido sustituidas por banderas españolas, algunas de ellas con el escudo recortado, así como de Ceuta o la cruz de Borgoña.

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