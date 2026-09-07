María Claver apuesta por Illa para la sucesión de Pedro Sánchez: "En estos momentos el PSOE es una sucursal del PSC"

Mientras Óscar Puente no cierra la puerta a suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE, María Claver considera que "será lo que Illa diga", ya que para ella el president de la Generalitat es "quien ha estado más cerca de Sánchez".

A pesar de la crisis de Ceuta que ya se ve reflejada en las encuestas, Pedro Sánchez se ve con fuerzas y hoy apostaba por seguir una legislatura más allá de 2027.

Mientras tanto, hoy Óscar Puente volvía a hablar sobre la sucesión de Pedro Sánchez y, aunque aseguraba que no es su "aspiración", tampoco lo descartaba: "Yo estoy siempre a las soluciones, a lo que mi partido necesite".

Ramoncín defiende que en el PSOE habría que ir a primarias para decidir al sucesor de Sánchez: "El PSOE tiene a lo largo de todo el territorio nacional a muchas personas que pueden hacerlo muy bien", comenta.

María Claver, por su parte, cree que Óscar Puente "se muere por ser el sucesor de Pedro Sánchez", si bien defiende que "el problema es que el Partido Socialista es una sucursal del PSC en estos momentos".

"Será lo que Illa diga", afirma rotunda la periodista, que sostiene que el actual president de la Generalitat de Cataluña es "quien ha estado más cerca de Sánchez".

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