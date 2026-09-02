El informe del CENIF apunta a que la entrada masiva a Ceuta tenía el objetivo de "colapsar el sistema" y cuestionar al CNI

Los detalles El documento, al que ha tenido acceso laSexta, apunta que se facilitaron de forma generalizada todas las rutas y los traslados que tenía que hacer la masa de migrantes y habla de un guiado activo de esa masa para que entran en el territorio español.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional —y al que ha tenido acceso laSexta— señala que la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta ocurrida el pasado 31 de julio tenía el objetivo de "colapsar el sistema" y cuestionar al CNI.

Así, el documento apunta, efectivamente, a una "planificación" previa. Según dicen, se refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional, una dirección que atribuyen "a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Marruecos", según dice textualmente el informe.

Se apunta también, por ejemplo, que se facilitaron de forma generalizada todas las rutas y los traslados que tenía que hacer la masa de migrantes y habla de un guiado activo de esa masa para que entran en el territorio español y que el objetivo claramente era colapsar el sistema.

"La forma de entrada merece una mención separada, ya que responde a una configuración táctica que, mediante la combinación de lugar, forma de acceso y perfiles de los sujetos activos que entran en territorio español, busca: primero, colapsar el sistema de gestión fronteriza en un punto y de una forma concreta", recoge el informe.

*Noticia en ampliación.

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