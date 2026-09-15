Francesc Augé, ingresado tras intentar suicidarse después de más de dos años con la eutanasia paralizada por la justicia

Francesc Augé denuncia la paralización de su eutanasia: "La espera es agonía, no es justicia"

El contexto Los médicos y expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat le autorizaron en 2024 la muerte digna, pero la justicia la ha mantenido paralizada durante más de dos años por el recurso de su padre.

Francesc Augé, de 56 años, fue ingresado en un hospital de Barcelona tras intentar suicidarse, según la 'Cadena SER'. Augé llevaba 768 días esperando una muerte digna, autorizada por médicos y expertos en 2024, pero paralizada por un recurso presentado por su padre. Hace un año, denunció en El Intermedio que su solicitud de eutanasia estaba detenida a pesar de su derecho reconocido. Francesc sufrió cuatro ictus y dos infartos, dejándole secuelas en el habla y falta de sensibilidad en parte del cuerpo. A nivel psicológico, afirmaba estar peor, expresando que "la espera es agonía".

Francesc Augé, de 56 años, ingresó este domingo en un hospital de la provincia de Barcelona tras intentar suicidarse en su casa de madrugada, según informa la 'Cadena SER'.

Augé llevaba 768 días esperando la muerte digna que los médicos y expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat le autorizaron en 2024 pero que la justicia ha mantenido paralizada durante más de dos años por el recurso de su padre.

Según informa la 'Cadena SER', la madrugada del domingo Augé envió un mensaje de despedida a un contacto, que intentó sin éxito dar con él a la mañana siguiente.

Los mossos y bomberos lo encontraron con vida junto a una nota de suicidio en la que cargaba contra la justicia: "Su decisión me ha obligado porque me han parado la eutanasia". Ingresó en el hospital con un cuadro de intoxicación.

Hace un año, Francesc Augé denunció en El Intermedio que su solicitud de eutanasia había sido paralizada debido a la petición de su padre a pesar de haber sido reconocido su derecho a morir dignamente. "Estoy muy mal. La espera es agonía, no es justicia", aseguró.

Francesc sufrió cuatro ictus y dos infartos que le dejaron secuelas en el habla y, "aparte tengo otras secuelas": "No tengo sensibilidad en una parte del cuerpo", contó.

Ya hace un año, Augé aseguraba que a nivel psicológico estaba "peor". "Por eso no quiero continuar, en mi día a día ya no soy yo", indicó. Por entonces, ya llevaba así cuatro años esperando. Precisamente, reconoció que lo más difícil era "la espera". "Todo este tiempo me sobra", expresaba.

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