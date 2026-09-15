Sánchez, sobre Ayuso y la Fórmula 1 en Madrid: "Yo la veo un poco obsesionada con los áticos"

El presidente del Gobierno asegura en El Intermedio que "los grandes eventos en Madrid siempre son bienvenidos" y que vio por televisión del Gran Premio de España disputado en Madring.

El pasado fin de semana se celebró el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring, con la presencia de autoridades de la Comunidad de Madrid y la Casa Real, pero sin el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en El Intermedio, El Gran Wyoming cuestionó a Sánchez sobre su ausencia, sugiriendo que podría deberse a un supuesto desagrado por Madrid, como afirma Isabel Díaz Ayuso. Sánchez respondió que aprecia los eventos en Madrid y explicó que vio el Gran Premio por televisión. Además, durante el programa, Sánchez abordó temas como la crisis migratoria en Ceuta y la situación electoral del PSOE.

El pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring. Un evento que estuvo repleto de autoridades de la Comunidad de Madrid y la Casa Real, pero en el que no estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante esta situación, El Gran Wyoming ha preguntado al líder socialista por su ausencia la pista: "A usted no le vimos por allí. ¿Es porque, como dice Ayuso, usted odia a Madrid o quiere desmentirlo y decir que le gusta tanto como a ella la fruta?".

"Bueno, yo la veo un poco obsesionada con los áticos", ha respondido Sánchez sobre Isabel Díaz Ayuso. "En cualquier caso, los grandes eventos en Madrid siempre son bienvenidos", ha añadido, mostrando su apoyo a que la capital albergue una prueba de la categoría reina del automovilismo.

"No estuve, pero vi el Gran Premio por la televisión", ha añadido Sánchez, negando así las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre

La entrevista completa de Sánchez en El Intermedio

El presidente del Gobierno ha analizado este lunes la actualidad política en El Intermedio con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, con quienes ha hablado sobre la crisis migratoria en Ceuta, la polémica de la ley de nietos, la situación procesal de Begoña Gómez y la situación electoral del PSOE a menos de un año para las generales.

Puedes ver la entrevista completa aquí.

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