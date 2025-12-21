Bajo el visto bueno del Gobierno y en el Palacio de Oriente: así se hace el tradicional discurso del rey por Navidad

El contexto Este escrito es el más analizado por prensa y por el ámbito político y el más visto por los españoles cada año. Así, es el único que redacta la Casa Real.

La noche de Nochebuena destaca por las cenas familiares y el discurso del rey, una tradición que Felipe VI mantiene, siendo el más analizado por la prensa y el ámbito político. Este discurso es redactado exclusivamente por la Casa Real, a diferencia de otros documentos que elabora el Gobierno, aunque siempre bajo la supervisión del monarca. Se eligen temas, se redacta un borrador y se envía al Gobierno para matizarlo. La grabación se realiza días antes de su emisión, destacando la convivencia, la grandeza de España y la Constitución. Desde el primer discurso de Juan Carlos en 1975, el enfoque ha cambiado, ahora es más formal y sin la familia presente. Los detalles del entorno del rey, como libros y fotos, generan gran interés.

La noche de Nochebuena es una de las más esperadas del año, marcada por las cenas familiares, el árbol o el belén. Lo que también se ha convertido en una tradición en estas fechas es el discurso del rey, en este caso Felipe VI, el más analizado por prensa y por el ámbito político y el más visto por los españoles cada año.

Este es el único que redacta la Casa Real, a diferencia de otros escritos, que suelen realizarse desde el Gobierno, aunque siempre cuentan con la supervisión del monarca.

En primer lugar, eligen temas a tratar y redactan un borrador que se envía posteriormente al Gobierno. Así, desde el Ejecutivo no suelen quitar ni añadir, pero sí matizar.

Después, cuando todos se han puesto de acuerdo, llega el momento de la grabación, que tiene lugar días antes de su emisión. Durante estos minutos de discurso, algunas frases se repiten una y otra vez, como la importancia de la convivencia, lo maravillosa que es España, lo grande que es la Constitución o lo servicial que es la monarquía.

Además, el rey, que tiene un margen muy limitado para hablar, toca algunos temas de actualidad, sin entrar por supuesto en ninguna polémica.

Como cabía esperar, la institución ha cambiado mucho su enfoque del discurso desde que Juan Carlos dio el primero en 1975: fue en el Palacio de la Zarzuela, en ambiente familiar y con una decoración de lo más hogareña.

Ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Felipe se encuentra en el Palacio de Oriente, solo sin la familia, con banderas y una decoración muy cuidada.

Así, lo que ha empezado a interesar realmente son los detalles que pueden observarse durante el discurso, como qué libro o qué fotos aparecen. Aunque ya se han hecho las primeras apuestas sobre qué imágenes mostará el rey, no será hasta este miércoles cuando lo descubramos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.