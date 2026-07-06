Visitas culturales, causas sociales y actos diplomáticos: lo que se perderá Begoña Gómez al no asistir a la cumbre de la OTAN

El contexto La mujer de Pedro Sánchez podrá acudir a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no podrá desplazarse a Turquía para la reunión de la Alianza Atlántica, ya que el sustituto del juez Peinado considera que no hay garantías de que no se fugue durante su viaje a Ankara.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no podrá asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía debido a la decisión del juez Antonio Viejo Llorente, quien admitió parcialmente su recurso, permitiéndole solo viajar a Londres para la graduación de su hija. Durante estas cumbres, las parejas de los líderes políticos participan en actividades diplomáticas y culturales, dirigidas por la pareja del líder del país anfitrión. En 2022, en Madrid, la reina Letizia coordinó la agenda junto a Gómez. Esta ausencia en la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara será notable, destacando la creciente presencia de hombres en estos roles.

Begoña Gómez no podrá asistir a la cumbre de la OTAN. Así lo ha decidido el juez Antonio Viejo Llorente, sustituto de Juan Carlos Peinado durante sus vacaciones, que ha admitido parcialmente el recurso presentado por la esposa de Pedro Sánchez, permitiéndole acudir a Londres para la graduación de su hija, pero no a Turquía para acompañar al presidente del Gobierno en la reunión de la Alianza Atlántica, lo cual ha sido calificado como "incomprensible" por el PSOE. Pero, ¿qué se pierde Begoña Gómez por no poder viajar a Turquía?

Durante las cumbres de la OTAN, las parejas de los líderes políticos cumplen con una agenda enfocada en la diplomacia, la cultura y las causas sociales mientras los mandatarios se reúnen para abordar cuestiones de seguridad o estrategia militar.

La pareja del líder del país anfitrión es la encargada de dirigir esta agenda. En 2022, cuando la Alianza Atlántica se reunió en Madrid, la reina Letizia fue la encargada de recibir y guiar al resto de los acompañantes, y lo hizo coordinando su agenda con la de Begoña Gómez.

En esa visita, visitaron el museo Reina Sofía, donde se fotografiaron con el Guernica de Picasso para escenificar el rechazo de la OTAN a la invasión rusa de Ucrania. Además, disfrutaron de un almuerzo basado en la gastronomía tradicional española.

Pese a que tradicionalmente estas visitas han estado copadas por mujeres, cada vez hay más hombres ejerciendo el papel de parejas de líderes. El ejemplo más sonado fue el de Joachim Sauer, marido de la excanciller alemana Angela Merkel, que acudió a casi una decena de cumbres durante el mandato de la entonces líder de la CDU en el país teutón.

Ahora, debido a la decisión del juez Peinado, que ha sido respaldada por Viejo Llorente, la de Begoña Gómez será la ausencia más sonada en la 36ª cumbre de la OTAN en Ankara.

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