Feijóo ve "impropio" que Begoña Gómez acuda a la cumbre de la OTAN: "Es innecesario"

Los detalles El líder del PP se ha pronunciado sobre el auto del juez Peinado, quien abrió juicio oral a Begoña Gómez y le retiró el pasaporte. "Yo no soy juez", ha dicho.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, asista a foros internacionales, refiriéndose a la Cumbre de la OTAN. En una entrevista, Feijóo expresó dudas sobre la necesidad de que las esposas de los presidentes participen en estas cumbres. La polémica surge tras el auto del juez Juan Carlos Peinado, que abrió juicio oral contra Gómez y le retiró el pasaporte, argumentando que podría huir con ayuda de sus escoltas. Gómez solicitó permiso para viajar a la cumbre en Ankara y a la graduación de su hija en Londres.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "es impropio que la mujer del presidente imputada se pasee por foros internacionales", en referencia a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN a la que pretenden acudir Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, para lo cual esta última necesita autorización del juez Peinado.

Así lo ha asegurado Feijóo en una entrevista en Espejo Público donde ha señalado que "no sé si es necesario que las mujeres de los presidentes acudan a la cumbre de la OTAN".

De esta manera, el líder del PP se ha pronunciado sobre el auto del juez Juan Carlos Peinado, quien abrió juicio oral a Begoña Gómez y le retiró el pasaporte. Una medida que generó hace dos semanas una enorme polémica, principalmente por su argumentación sobre que los agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una supuesta huida.

"No soy quién para decidir si es una medida proporcional la retirada de pasaporte. Yo no soy juez. Lo que me parece impropio es que la mujer del presidente imputada se pasee por foros internacionales", ha asegurado Feijóo, quien ha añadido que "está bien que Sánchez manda a sus hijas a universidades privadas extranjeras".

La mujer de Pedro Sánchez pidió el pasado martes permiso al juez Juan Carlos Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez explicó que el viaje a Ankara "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al Presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". El escrito lo acompañaba de la invitación oficial que envió Emine Erdogan, esposa del presidente de la Republica de Turquía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido